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Россия уступила КНДР и Венесуэле в рейтинге миролюбия

Эксперты обнаружили в России политическую нестабильность, а также зафиксировали снижение уровня полицейского насилия
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Австралийский аналитический центр Институт экономики и мира опубликовал новую версию «глобального рейтинга миролюбия». Россия в нем оказалась на 154-м месте. Ниже авторы исследования разместили несколько стран Африки, а также Йемен, Ирак, Сирию и Афганистан.

На несколько строчек выше России в рейтинге поместили КНДР (151-е место), следом за которой идут Турция (150-е) и Венесуэла (149-е).

Составители рейтинга указали, что хотя Россия и остается одной из наименее миролюбивых стран в мире, определенные улучшения все же есть. Например, Институт экономики и мира зафиксировал снижение уровня полицейского насилия. За десять лет уменьшилось также количество убийств: с 20 на 100 тыс. человек до десяти.

Важным моментом, влияющим на положение России в рейтинге, авторы исследования назвали «политическую нестабильность». Объяснили они это грядущим голосованием по поправкам в Конституцию, которое «окажет серьезное влияние на политический климат в стране после пандемии».

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Также авторы рейтинга назвали Россию одной из самых милитаризированных стран. Опередил Россию по этому показателю лишь Израиль, а чуть ниже в списке оказались КНДР, США и Франция.

Самой миролюбивой страной на территории бывшего СССР австралийские эксперты назвали Казахстан (70-е место), хотя и отметили, что в стране ухудшилась ситуация с «политическим террором и нарушением прав человека». Белоруссия в рейтинге заняла 94-е место, Украина — 148-е.

В США, как считают авторы рейтинга, ситуация в целом улучшилась, чему поспособствовало сокращение военного контингента в Ираке и Афганистане. Однако из-за высокого уровня милитаризации эту страну поместили лишь на 121-е место.

Самыми миролюбивыми странами Институт экономики и мира признал Исландию, Новую Зеландию, Португалию, Австрию и Данию.

Автор: Артем Филипенок
Теги: рейтинг, милитаризация
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