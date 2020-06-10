Россия уступила КНДР и Венесуэле в рейтинге миролюбия

Эксперты обнаружили в России политическую нестабильность, а также зафиксировали снижение уровня полицейского насилия

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Австралийский аналитический центр Институт экономики и мира опубликовал новую версию «глобального рейтинга миролюбия». Россия в нем оказалась на 154-м месте. Ниже авторы исследования разместили несколько стран Африки, а также Йемен, Ирак, Сирию и Афганистан.

На несколько строчек выше России в рейтинге поместили КНДР (151-е место), следом за которой идут Турция (150-е) и Венесуэла (149-е).

Составители рейтинга указали, что хотя Россия и остается одной из наименее миролюбивых стран в мире, определенные улучшения все же есть. Например, Институт экономики и мира зафиксировал снижение уровня полицейского насилия. За десять лет уменьшилось также количество убийств: с 20 на 100 тыс. человек до десяти.

Важным моментом, влияющим на положение России в рейтинге, авторы исследования назвали «политическую нестабильность». Объяснили они это грядущим голосованием по поправкам в Конституцию, которое «окажет серьезное влияние на политический климат в стране после пандемии».