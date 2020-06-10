Депутат обратилась в Генпрокуратуру по делу адвокатов Кабардино-Балкарии

Оксана Пушкина попросила проверить законность возбуждения уголовного дела против адвоката Дианы Ципиновой, а также проверить сообщения о применении сотрудниками полиции силы к самой задержанной и ее коллегам

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Оксана Пушкина обратилась к генеральному прокурору Игорю Краснову по поводу уголовных дел, возбужденных в отношении двух адвокатов в Кабардино-Балкарии. Копия обращения есть у РБК.

Дело было заведено в конце мая в отношении членов Адвокатской палаты республики Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой. Их обвиняют в применении насилия к сотрудникам полиции в связи с исполнением ими должностных обязанностей. По версии следователей, 20 мая сотрудница заведения, которое хотели осмотреть полицейские, вызвала адвоката Жилокова. Он приехал, однако начал вести себя грубо и применил физическую силу к полицейскому, считают в СК. После этого его доставили в ОМВД по Урванскому району Нарткала.

Позже в отделение приехали три адвоката, среди них была Диана Ципинова. Как указывает следствие, они самовольно зашли в отделение полиции, а после того, как полицейские вытеснили их оттуда, Ципинова якобы ударила одного из них.

При этом адвокат Жилокова утверждала, что все было наоборот и сотрудники полиции применили силу по отношению к адвокатам, приехавшим увидеться с коллегой.