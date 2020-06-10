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Депутат обратилась в Генпрокуратуру по делу адвокатов Кабардино-Балкарии

Оксана Пушкина попросила проверить законность возбуждения уголовного дела против адвоката Дианы Ципиновой, а также проверить сообщения о применении сотрудниками полиции силы к самой задержанной и ее коллегам

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Оксана Пушкина обратилась к генеральному прокурору Игорю Краснову по поводу уголовных дел, возбужденных в отношении двух адвокатов в Кабардино-Балкарии. Копия обращения есть у РБК.

Дело было заведено в конце мая в отношении членов Адвокатской палаты республики Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой. Их обвиняют в применении насилия к сотрудникам полиции в связи с исполнением ими должностных обязанностей. По версии следователей, 20 мая сотрудница заведения, которое хотели осмотреть полицейские, вызвала адвоката Жилокова. Он приехал, однако начал вести себя грубо и применил физическую силу к полицейскому, считают в СК. После этого его доставили в ОМВД по Урванскому району Нарткала.

Позже в отделение приехали три адвоката, среди них была Диана Ципинова. Как указывает следствие, они самовольно зашли в отделение полиции, а после того, как полицейские вытеснили их оттуда, Ципинова якобы ударила одного из них.

При этом адвокат Жилокова утверждала, что все было наоборот и сотрудники полиции применили силу по отношению к адвокатам, приехавшим увидеться с коллегой.

В Кабардино-Балкарии СК завел уголовные дела на двух адвокатов
Общество
Фото: Следственный комитет РФ

В письме к Краснову Пушкина ссылается на обращение статс-секретаря Федеральной палаты адвокатов Константина Добрынина, которое он направил ей ранее (есть у РБК). В нем Добрынин называет произошедшее «дремучим, воинствующим беззаконием», которое сопряжено с насилием, угрозами и фальсификацией доказательств.

По словам статс-секретаря, Ципинова и двое ее коллег прибыли в отделение полиции для того, чтобы оказать юридическую помощь Жилокову. При этом начальник отделения Радион Шогенов и его заместитель Тимур Нагоев «незаконно и нагло отказали прибывшим защитникам в доступе к задержанному». В ответ на возражения адвокатов и попытки видеосъемки, сотрудники полиции, по версии Добрынина, «силой вытолкнули и буквально выволокли женщин-адвокатов из здания». После этого они задержали Ципинову, надели на нее наручники и удерживали несколько часов, угрожая ей. В результате женщине были нанесены телесные повреждения и причинен тяжелый моральный вред, отмечал статс-секретарь.

РБК направил запрос в Федеральную палату адвокатов.

В связи с обращением Добрынина, Оксана Пушкина попросила Краснова проверить законность и обоснованность возбуждения уголовного дела против Ципиновой, а также провести полную проверку фактов, изложенных Добрыниным. Она также попросила генпрокурора дать оценку состоянию контроля за соблюдением законности в работе МВД Кабардино-Балкарии и СК республики. Также Пушкина считает необходимым привлечь к ответственности виновных сотрудников полиции, если в их действиях будут обнаружены признаки правонарушений.

Автор: Мария Лисицына
При участии: Алена Прохоренко
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