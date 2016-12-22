Глава Минприроды допустил дефицит алмазов в России

​Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин допустил, что в будущем алмазы будут в дефиците в России, передает ТАСС.

«Алмазы в России в будущем будут находиться в зоне дефицита. Таких уникальных месторождений, как «Мир», и таких, как в Якутии, все меньше и меньше», — сказал министр.

По его словам, в связи с этим у Карелии есть потенциал, в регионе уже ведутся поиски алмазов на Зереченско-Соколоозерской площади, а в 2020 году поисковые работы должны начаться и в пределах Сортавальской площади.

Научный руководитель Института геологии и минералогии им. В.С.Соболева СО РАН Николай Полихенко в июне говорил, что если в России не будут открыты новые алмазные месторождения, то к 2037 году их добыча сократится более чем в три раза. «К 2037 году, если не будет новых открытий, в деньгах добыча будет около 100 млрд руб. вместо нынешних 350 млрд руб.», — сказал он.

В конце октября российская компания «АЛРОСАю сообщила, что за девять месяцев 2018 года сократила добычу алмазов на 11%, до 26,4 млн карат. Это объяснили завершением добычи открытым способом на якутской трубке «Удачная» и «выбытием из обработки» руды с трубки «Мир», где в августе 2017 года произошла авария — вода из карьера затопила шахту, в которой был 151 рабочий, 143 из них эвакуировались, еще восемь найти не удалось.