Почти сотню горняков эвакуировали из-за аварии на шахте в Кузбассе

На поверхность из шахты «Алексиевская» в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области вывели всех работников шахты. Об этом «Интерфаксу» сообщили в угольной компания «Полысаевская», именно под ее управлением находится «Алексиевская». Всего, по данным агентства, под землей находились 95 горняков.
«Всех вывели, пострадавших и погибших нет», — заявили в пресс-службе.
Эвакуация, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона, произошла из-за остановки главного вентилятора. На место происшествия, указал собеседник агентства, выехали два отделения горноспасателей.
Информацию о том, что после поломки в вентиляционной системе на опасном участке в забое находилось 95 шахтеров, ТАСС подтвердили в областном департаменте угольной промышленности. Сейчас, заверили там, угрозы для их жизни и здоровья нет.