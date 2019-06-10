Почти сотню горняков эвакуировали из-за аварии на шахте в Кузбассе

Почти сотню горняков эвакуировали из-за аварии на шахте в Кузбассе

В шахте «Алексиевская» в Кемеровской области вышел из строя главный вентилятор. Всего в момент ЧП там находились 95 человек. Всех горняков вывели на поверхность, пострадавших нет, рассказали в угольной компании «Полысаевская»

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

На поверхность из шахты «Алексиевская» в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области вывели всех работников шахты. Об этом «Интерфаксу» сообщили в угольной компания «Полысаевская», именно под ее управлением находится «Алексиевская». Всего, по данным агентства, под землей находились 95 горняков.

«Всех вывели, пострадавших и погибших нет», — заявили в пресс-службе.

Эвакуация, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона, произошла из-за остановки главного вентилятора. На место происшествия, указал собеседник агентства, выехали два отделения горноспасателей.

Информацию о том, что после поломки в вентиляционной системе на опасном участке в забое находилось 95 шахтеров, ТАСС подтвердили в областном департаменте угольной промышленности. Сейчас, заверили там, угрозы для их жизни и здоровья нет.