В Китае на школу сошел сель: 30 детей погибли

В результате схода селевого потока на северо-востоке Китая погибли 30 человек, в том числе 27 детей, 4 человека считаются пропавшими без вести.

Селевой поток внезапно обрушился на здание начальной школы, расположенной в горном районе в 450 км от Харбина, сообщает агентство "Синьхуа". В момент катастрофы в школе находились свыше 350 детей в возрасте от 6 до 14 лет.

В районе бедствия ведутся поисково-спасательные операции. Живыми найдено только 13 человек.

Напомним, что в конце мая - начале июня на провинции Хунань, Сычуань, Гуйчжоу и Синьцзян-Уйгурский автономный район обрушились проливные дожди, которые вызвали наводнения, горные потоки, сход селей и оползни. На сегодняшний день в этих районах уничтожены 69 тыс. домов, 198 тыс. домов разрушены, пострадали 311 тыс. га сельхозугодий, разрушены объекты инфраструктуры - коммуникации, гидроузлы, средства электроэнергетики и связи. 4 июня Министерство гражданской администрации КНР сообщало, что в результате наводнения в Центральном и Западном Китае пострадали 5,928 млн человек, погибли 88 человек, 73 человека числятся пропавшими без вести, 215 тыс. были эвакуированы.