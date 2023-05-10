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Минздрав предложил передать часть врачебных обязанностей медсестрам

В Минздраве предложили перераспределить часть медицинских задач от врачей к среднему медперсоналу. Ведомство считает, что это повысит доступность медпомощи без потери качества
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава предложил перераспределить часть медицинских задач от врачей к среднему медперсоналу, в том числе передать медсестрам обязанности по подготовке списков граждан для диспансеризации и профилактических медосмотров, а также проведение санитарно-гигиенического просвещения населения, сообщает «Коммерсантъ».

Помимо этого, НИИ предлагает позволить среднему медперсоналу:

  • проводить медосмотры;
  • диспансерно наблюдать за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями;
  • оценивать эффективности и безопасность применения медикаментозных и немедикаментозных методов лечения;
  • посещать маломобильных пациентов на дому для динамического наблюдения;
  • организовывать и проводить «школы здоровья».

Перераспределение позволит «повысить доступность медпомощи без потери качества в рамках имеющихся ресурсов, в том числе финансовых и трудовых», пояснили «Коммерсанту» в НИИ. Также это «высвободит» время врача на работу с пациентом.

«Суть перераспределения функций в данном контексте заключается в том, чтобы пересмотреть исторически сложившиеся в медицинской организации процессы («у нас так всегда было») и, например, делегировать медсестре от врача некоторые административные функции», — рассказали в структуре Минздрава.

При этом там отметили, что не все функции врача могут быть переданы медицинской сестре, например назначение медикаментов при ОРВИ без осложнений может быть функцией только врача или фельдшеров с расширенными полномочиями. В институте добавили, что такой подход может быть реализован «с учетом текущей кадровой ситуации» в регионе и даже в каждой конкретной медорганизации.

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Сервис «Актион Медицина» опросил медицинских работников по поводу их отношения к инициативе НИИ. Большинство медсестер сообщили, что не готовы к новым обязанностям, поскольку уже перегружены (так ответили 63,7%). Часть опрошенных (18,9%) считают, что существующее распределение функционала между врачами и медсестрами оптимальное. Другие опасаются, что пациенты не будут доверять медсестре так, как врачу (7,3%).

Врачи по большей части поддерживают инициативу (62,3% опрошенных). Из них 46,2% полагают, что «давно пора разгрузить врача», а 16,1% сообщили, что в их медорганизациях часть функционала уже передана медсестрам.

В опросе сервиса приняли участие 523 медсестры и 356 врачей, в том числе главных. В государственных медорганизациях работают 75% респондентов, в частных — 17%, совмещают — 8%.

Как ранее писал «Медвестник» со ссылкой на данные Центрального НИИ организации и информатизации Минздрава, государственные медорганизации потеряли за прошлый год 9,7 тыс. врачей. В 2022 году численность медработников в государственных медучреждениях сократилась почти на 50 тыс. Врачей стало меньше на 9784 человека по сравнению с 2021 годом, среднего медперсонала — на 38 946. В целом уровень обеспеченности средним медперсоналом уменьшился в 79 субъектах.

В августе 2022 года правительство согласилось допускать к работе в бригадах скорой помощи студентов-медиков, окончивших четвертый курс. Утверждалось, что такое решение «даст дополнительные возможности освоения профессии и позволит параллельно с учебным процессом получить практические навыки оказания скорой медицинской помощи».

В январе президент Владимир Путин поручил до 15 июля ввести должность врача-стажера для студентов ординатуры со второго курса. Работать они должны будут по получаемой специальности под руководством врачей-наставников.

«С нашей точки зрения, введение в штатное расписание должности врача-стажера окажется полезным как для медицинских учреждений, так и для самих ординаторов», — заявила РБК проректор по учебно-воспитательной работе Сеченовского Университета Татьяна Литвинова.

По ее словам, инициатива позволит обеспечить медучреждения врачами, а ординаторам даст возможность расширить свою практическую подготовку и получать дополнительный доход. «На самом деле, у нас уже был такой опыт: во время пандемии COVID-19 многие ординаторы работали участковыми врачами, анестезиологами-реаниматологами, инфекционистами. То есть работали на тех ставках, которые были востребованы. Это был для них колоссальный опыт», — отметила она.

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