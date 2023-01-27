Путин поручил ввести должность врача-стажера для студентов ординатуры

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В законодательство России до 15 июля должны быть внесены изменения, чтобы в медицинских организациях появились должности врача-стажера, которые могли бы занять ординаторы, начиная со второго года обучения. Об этом говорится в перечне поручений президента Владимира Путина по итогам заседания совета по нацпроектам.

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