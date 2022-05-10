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Умер журналист Игорь Свинаренко

Свинаренко было 64 года, он долгое время проработал корреспондентом и обозревателем в различных изданиях, в том числе в «Комсомольской правде», «Коммерсанте» и «Собеседнике»
Игорь Свинаренко
Игорь Свинаренко (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Журналист Игорь Свинаренко умер в возрасте 64 лет. О его смерти сообщил художник и друг журналиста Андрей Бильжо на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признана в России экстремистской).

«Сегодня в 5 часов умер Игорь Свинаренко», — написал он.

Смерть журналиста подтвердил РБК председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Причина смерти пока неизвестна.

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Игорь Свинаренко родился в Донецкой области в 1957 году, окончил журфак МГУ им. Ломоносова, с начала 1980-х работал корреспондентом и обозревателем в различных изданиях, в том числе в «Комсомольской правде», «Коммерсанте» и «Собеседнике». С 1996 по 1997 год жил в США, будучи собкором «Собеседника».

До 2008 года публицист был издателем первого в России мужского журнала «Медведь», основанного в 1995 году. Возглавлял издание журналист Игорь Мальцев. Свинаренко занимал посты главного редактора в журналах «Архипелаг» и «Домовой».

Он также написал несколько книг, включая «Ну, Америка» — про национальные особенности американцев, в которой он пытался понять причины лидирующих позиций США в мире, а также книгу «Донбасс до» — про причины вооруженного конфликта на его малой родине. В соавторстве с Альфредом Кохом написал «Ящик водки».

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