Дипломаты заявили о попытке покушения на российских журналистов в Берлине

По данным посольства, в доме, где живут журналисты, разбили окно, рядом нашли взрывное устройство. На место вызвали саперов. МИД назвал произошедшее «следствием травли российских СМИ» и потребовал провести расследование

Вид на здание посольства РФ в Берлине (Фото: Markus Schreiber / AP)

Посольство России в Германии сообщило о предотвращении «вероятной попытки осуществления теракта» в отношении российских журналистов и членов их семей в Берлине.

В дипмиссии не пояснили, о сотрудниках каких именно СМИ идет речь. Как заявили дипломаты, 6 мая в окно одной из квартир дома в жилом комплексе, где живут журналисты, со стороны улицы бросили бутылку. «В ходе последовавшего осмотра участка был обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами», — сообщает посольство.

Жильцов эвакуировали, комплекс оцепили и вызвали саперов. Те заявили, что найденный предмет предположительно является самодельным взрывным устройством. Его деактивировали, никто не пострадал.

Полиция Берлина начала расследование. Посольство направило ноту в МИД ФРГ, потребовав установить причастных к произошедшему, «обеспечить безопасность и нормальные условия работы российских журналистов».

По мнению дипломатов, инцидент может быть связан с «развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ, огульно обвиняемых в распространении дезинформации и пропаганды». Похожую точку зрения выразили в российском МИДе. Министерство считает, что ограничение вещания ряда российских госканалов, радио и других изданий в Евросоюзе «было предтечей их физического запугивания вплоть до устранения».

МИД потребовал от правительства Германии провести расследование, от властей стран ЕС и НАТО — обеспечить защиту российских журналистов, а от ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ — дать оценку «этому вопиющему наступлению на основополагающие принципы демократии».

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Еврокомиссия, в частности, добивается ограничений в отношении телеканала RT и агентства Sputnik, чтобы таким образом пресечь распространение в Европе «токсичной и вредоносной дезинформации» на фоне российской военной операции на Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен называла RT «кремлевской медиамашиной», которая распространяет токсичную информацию. В конце февраля в ЕС приняли решение запретить их вещание. Кремль и российский МИД называли ограничения Запада цензурой.

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