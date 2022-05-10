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В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии в области журналистики

The Washington Post получила премию за анализ событий штурма Капитолия в 2021 году. NYT отметили за репортажи о погибших среди мирного населения на Ближнем Востоке и полицейском насилии. Спецпремию получили журналисты Украины

В Нью-Йорке 9 мая объявили лауреатов Пулитцеровской премии 2022 года в области журналистики. Специальную премию получили украинские корреспонденты — «за мужество, выносливость и приверженность правдивым репортажам». Об этом говорится на сайте премии.

Победителем в одной из наиболее престижных номинаций — «Служение обществу» — стала газета The Washington Post. Сотрудники издания получили приз за подробный анализ событий 6 января 2021 года, когда сторонники занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий.

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За международный и национальный репортажи премию получила редакция The New York Times. В первом материале журналисты рассказали о погибших среди мирного населения на Ближнем Востоке (Ирак, Сирия, Афганистан) в результате американских обстрелов, во втором — об американских водителях, убитых полицейскими во время задержаний.

Редакция Miami Herald была удостоена наградой за срочный репортаж. Журналисты получили награду за освещение крушения жилого дома летом прошлого года, в результате чего погибло около 100 человек.

За журналистское расследование о высокотоксичных опасностях на единственном заводе по переработке батарей во Флориде совет Пулитцеровской премии наградил редакцию Tampa Bay Times.

В номинации «Фотография к срочным новостям» награду получил Маркус Ям из Los Angeles Times за освещение падения Кабула в августе 2021 года. Фотожурналисты агентства Reuters в Индии были награждены в номинации «Жанровая фотография» за материалы о жертвах пандемии коронавируса.

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В прошлом году Пулитцеровскую премию получила газета The New York Times в одной из наиболее престижных номинаций за освещение пандемии. Во многих категориях победили авторы статей и новостей про расовое неравенство и освещение протестов BLM.

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Теги
Роман Котерев
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