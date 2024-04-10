МВД задержало похитившего ₽44 млн у экс-замглавы аппарата Госдумы

Уголовный розыск задержал жителя Ульяновской области, которого обвинили в хищении ₽44,3 млн со счетов экс-заместителя руководителя аппарата Государственной думы. Пенсионер сам сообщал мошеннику банковские коды для списания денег

Фото: Никита Попов / РБК

Сотрудники уголовного розыска УВД по Юго-Западному административному округу задержали подозреваемого в краже 44,3 млн руб с банковских карт бывшего первого заместителя руководителя аппарата Государственной думы подполковника КГБ в отставке Юрия Безверхова. Об этом РБК рассказал источник, близкий к МВД. Информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Задержанным оказался 33-летний житель города Димитровград Ульяновской области Никита Миридонов. Полиция задержала его по месту жительства 5 апреля, Миридонову были предъявлены обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), рассказал источник РБК. Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса составляет до десяти лет лишения свободы.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По словам собеседника, обвиняемый в ноябре 2022 года позвонил Безверхову через мессенджер WhatsApp и представился сотрудником Центрального банка. Он сообщил, что на банковские счета Безверхова поступили подозрительные переводы денежных средств. «Злоумышленник рассказал пенсионеру, что в рамках расследования этого случая был задержан начальник банковского отдела», — отметил источник.

По словам источника, после этого звонка Юрий Безверхов лег в больницу, а в марте прошлого года ему позвонил неизвестный и сообщил, что необходимо совершить возврат якобы поступивших в 2022 году подозрительных денежных средств, на что тот согласился и сообщил звонившему код из СМС-сообщения от банка.

Общение между Миридоновым и его жертвой длилось около месяца, все это время пенсионер сообщал ему коды, и деньги списывались частями, рассказал источник. При одном из переводов злоумышленник в назначении платежа написал «спасибо за все, что сделал для меня». В апреле прошлого года Безверхов обратился в банк, где находились его средства, и обнаружил отсутствие денег.

В апреле прошлого года полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества по заявлению пострадавшего от действий банковского мошенника.

Ранее РБК сообщал, что до переезда в Москву в 2002 году Безверхов проживал в Ленинградской области. Он был сотрудником 5-го отдела (позднее 5-й службы) УКГБ СССР по Ленинградской области.

Пятое управление КГБ занималось в том числе предотвращением идеологических диверсий. Под руководством Безверхова расследовалось дело Константина Азадовского, сына известного филолога и этнографа Марка Азадовского, который входил в круг Иосифа Бродского и Сергея Довлатова. В 1993 году Комиссия по реабилитации Верховного Совета признала Азадовского репрессированным по политическим мотивам. В 2004 года Юрий Безверхов занял должность первого заместителя руководителя аппарата Государственной думы, дата увольнения неизвестна.