 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Прокурор оспорил условный срок для сбившего Рубинштейна водителя

Останкинский суд приговорил Александра Димова к одному году и восьми месяцам условно. 8 января тот сбил поэта Льва Рубинштейна в Москве. Прокуратура назвала приговор слишком мягким и оспорила
Лев Рубинштейн
Лев Рубинштейн (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Останкинский межрайонный прокурор оспорил приговор в отношении 63-летнего Александра Димова, сбившего поэта Льва Рубинштейна в Москве. Столичная прокуратура сообщила об этом в своем телеграм-канале.

9 апреля суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком в течение трех лет. Димова также лишили права управлять транспортными средствами на 2,5 года.

Сбивший поэта Льва Рубинштейна водитель получил условный срок
Общество
Фото:moscowproc / Telegram

ДТП произошло 8 января на улице Образцова. Димов управлял автомобилем Volkswagen Golf и сбил Рубинштейна, не уступив дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. За последний год у него 12 эпизодов нарушения ПДД, уточнял столичный дептранс.

Поэта госпитализировали в НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии, с переломами и черепно-мозговой травмой. Он умер 14 января в возрасте 76 лет.

Рубинштейн родился в 1947 году в Москве, окончил филологический факультет Московского государственного гуманитарного университета им. Шолохова. Начал писать в 1960-х и стал одним из основоположников московского концептуализма. Отличительной чертой его творчества считаются стихи на карточках.

Российским читателям поэт стал доступен только в конце 1980-х, в эпоху гласности. Среди его работ — «Знаки внимания», «Погоня за шляпой и другие тексты», «Целый год. Мой календарь» и «Домашнее музицирование». Рубинштейн также активно участвовал в общественно-политической жизни современной России, поддерживал оппозицию.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
ДТП обвинение прокуратура
Материалы по теме
Прокуратура не выявила завышения цен на продукты и воду в Оренбуржье
Общество
Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об активах «Макфы» в закрытом режиме
Бизнес
Прокуратура потребовала возбудить дело из-за прорыва дамбы в Орске
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 100,75 (+0,52) Инвестиции, 09 апр, 17:05 Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 92,75 (+0,17) Инвестиции, 09 апр, 17:05
Как выглядит подтопленный Оренбург с высоты. Видео Общество, 11:40
Почему начались проблемы у «непотопляемых» консалтеров — The Economist Pro, 11:39
Фридман отреагировал на решение суда ЕС снять с него санкции⁠ Финансы, 11:39
Иранца из команды Карпина признали лучшим игроком марта в РПЛ Спорт, 11:39
Google проиграла апелляцию об оборотном штрафе в ₽4,6 млрд за фейки Бизнес, 11:34
«МК» сообщил о найденной в «Крокус Сити Молле» записке с угрозой теракта Общество, 11:31
Инженер обвинил Boeing в игнорировании проблем при сборке самолетов Бизнес, 11:30
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Геном долголетия: что делает франшизу стабильной и успешной РБК Франшизы, 11:24
Вода в Оренбурге превысила «все самые опасные отметки» Общество, 11:14
Полный провал: 10 известных франшиз, которые не выжили РБК Франшизы, 11:04
Можно ли клеить обои на обои: разбираем нюансы Недвижимость, 11:04
Мужчина получил девять лет за попытку вступить в «Легион «Свобода России» Политика, 11:04
Возле «Крокуса» разобрали мемориал в память о жертвах теракта Общество, 11:03
Кучеров побил 42-летний рекорд в НХЛ Спорт, 11:01