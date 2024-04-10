Прокурор оспорил условный срок для сбившего Рубинштейна водителя

Останкинский суд приговорил Александра Димова к одному году и восьми месяцам условно. 8 января тот сбил поэта Льва Рубинштейна в Москве. Прокуратура назвала приговор слишком мягким и оспорила

Лев Рубинштейн (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Останкинский межрайонный прокурор оспорил приговор в отношении 63-летнего Александра Димова, сбившего поэта Льва Рубинштейна в Москве. Столичная прокуратура сообщила об этом в своем телеграм-канале.

9 апреля суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком в течение трех лет. Димова также лишили права управлять транспортными средствами на 2,5 года.

ДТП произошло 8 января на улице Образцова. Димов управлял автомобилем Volkswagen Golf и сбил Рубинштейна, не уступив дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. За последний год у него 12 эпизодов нарушения ПДД, уточнял столичный дептранс.

Поэта госпитализировали в НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии, с переломами и черепно-мозговой травмой. Он умер 14 января в возрасте 76 лет.

Рубинштейн родился в 1947 году в Москве, окончил филологический факультет Московского государственного гуманитарного университета им. Шолохова. Начал писать в 1960-х и стал одним из основоположников московского концептуализма. Отличительной чертой его творчества считаются стихи на карточках.

Российским читателям поэт стал доступен только в конце 1980-х, в эпоху гласности. Среди его работ — «Знаки внимания», «Погоня за шляпой и другие тексты», «Целый год. Мой календарь» и «Домашнее музицирование». Рубинштейн также активно участвовал в общественно-политической жизни современной России, поддерживал оппозицию.