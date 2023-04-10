В американском Луисвилле пять человек погибли в результате стрельбы

В результате стрельбы в Кентукки погибли пять человек

Пять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Луисвилл, штат Кентукки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Еще по меньшей мере шесть человек, включая офицера полиции, получили ранения. Их доставили в больницу Университета Луисвилля с «различными травмами».

В полиции сообщили, что стрелок мертв, обстоятельства его смерти неизвестны. По словам сотрудников правоохранительных органов, на данный момент опасности для жителей нет.

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