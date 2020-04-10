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«Коммерсантъ» узнал о расследовании хищений при создании боевых роботов

Первое уголовное дело было возбуждено три года назад. За прошедшее время основными фигурантами расследования были неназванные должностные лица
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Главное военное следственное управления (ГВСУ) Следственного комитета расследует уголовное дело о хищении средств, которые были выделены на производство роботов-разведчиков. Как сообщает «Коммерсантъ», следствие идет уже несколько лет, но за это время в деле появился лишь один обвиняемый.

По данным издания, первое уголовное дело было возбуждено еще в июле 2017 года. Тогда в ГВСУ заподозрили в мошенничестве «неустановленных лиц» из Министерства обороны и ОАО «766 УПТК», которое специализируется на разработке робототехнических комплексов военного назначения. Созданный комплекс «Уран-9» должен был вести разведку, заниматься огневой поддержкой и уничтожением бронетехники. Однако боевые действия в Сирии выявили в его работе несколько недостатков.

Весной 2019 года было возбуждено второе дело в отношении «должностных лиц» «766 УПТК», строительной компании ЗАО «СК Генъинвест», ООО «Отраслевой стандарт», занимающегося производством и поставкой крепежных изделий, а также инновационной компании СЕТ-1. Позже фигурантами третьего дела стали «должностные лица» из «766 УПТК» и НПО «Эшелон», которое занимается разработкой средств защиты информации и программного обеспечения.

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Когда все три дела объединили, то в ГВСУ пришли к выводу, что по итогам двух контрактов на создание боевых роботов были похищены более 29 млн руб. Единственным обвиняемым стал Евгений Хлебтиков — заместитель гендиректора. СЕТ-1, которая разрабатывала робота-разведчика «Сфера». Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями, которое «нанесло существенный вред интересам Минобороны». Ему же военное ведомство предъявило иск на возмещение ущерба на 29,1 млн руб.

Сам Хлебтиков вину не признал. Его представители отказались обсуждать уголовное преследование, сославшись на подписку о неразглашении материалов дела.

В конце прошлого года агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщало, что к 2025 году в России планируют создать группировки способных на решение боевых задач многофункциональных роботов. По словам источника агентства, обслуживать группировку из пяти беспилотных машин должен будет один оператор.


 

Автор: Артем Филипенок
Теги: боевые роботы
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