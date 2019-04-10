В Индии госпитализировали Далай-ламу

Во вторник, 9 апреля, тибетского духовного лидера Далай-ламу госпитализировали в частную больницу в Нью-Дели с инфекцией грудной клетки. Об этом со ссылкой на его личного секретаря Тензина Таклха сообщают издания NDTV и The Hindu.
«Его Святейшество испытывал некоторый дискомфорт сегодня утром в Дхарамсале. В качестве меры предосторожности мы приехали в Дели», — сказал он.
Впоследствии у духовного лидера, как уточнил Таклха, диагностировали инфекцию грудной клетки. Последующие несколько дней он должен находиться под наблюдением врача, указал секретарь Далай-ламы.
В индийский город Дхарамсала Далай-лама, как поясняет NDTV, вернулся в понедельник, 8 апреля, после встречи на выходных с молодыми лидерами со всего мира в Нью-Дели.
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