В Индии госпитализировали Далай-ламу

83-летнего тибетского духовного лидера поместили в частную больницу в Нью-Дели. У него обнаружили инфекцию грудной клетки

Во вторник, 9 апреля, тибетского духовного лидера Далай-ламу госпитализировали в частную больницу в Нью-Дели с инфекцией грудной клетки. Об этом со ссылкой на его личного секретаря Тензина Таклха сообщают издания NDTV и The Hindu.

«Его Святейшество испытывал некоторый дискомфорт сегодня утром в Дхарамсале. В качестве меры предосторожности мы приехали в Дели», — сказал он.

Впоследствии у духовного лидера, как уточнил Таклха, диагностировали инфекцию грудной клетки. Последующие несколько дней он должен находиться под наблюдением врача, указал секретарь Далай-ламы.

В индийский город Дхарамсала Далай-лама, как поясняет NDTV, вернулся в понедельник, 8 апреля, после встречи на выходных с молодыми лидерами со всего мира в Нью-Дели.

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