В Багдаде расстреляна машина "Красного Креста", погибли 13 человек

В Багдаде в результате обстрела автомобиля "Красного Креста" погибли 13 человек. Среди погибших - сотрудник организации из Канады. Как сообщает АР, трагедия произошла в центре иракской столицы. Машина была расстреляна из гранатомета. С чьей именно стороны велся огонь, пока не известно.

До сегодняшнего дня Международный Комитет Красного Креста (МККК) потерял в Ираке лишь одного человека Канадец Ваче Арсланян пропал без вести 8 апреля во второй половине дня. Его автомобиль попал под обстрел иракской стороны. Однако абсолютное большинство среди гражданских жертв иракской войны составляют журналисты. За 19 дней войны в Ираке погибли 12 представителей пишущей братии различных национальностей.