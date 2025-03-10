 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

При обрушении на стройке железной дороги в Турции погиб человек

Фото: John Wreford / Shutterstock
Фото: John Wreford / Shutterstock

Обрушение при строительстве высокоскоростной железнодорожной линии произошло в иле (провинции) Кайсери в центральной части Турции, сообщает агентство IHA.

Обрушение произошло в микрорайоне Каракимсе одноименного города Кайсери. Губернатор провинции Гёкмен Чичек сообщил изданию, что в работах на момент обрушения участвовали семь человек, вышедшие в одну смену. Пятеро выбрались из-под завалов сами, один погиб, и еще один получил ранения.

Как сообщил Чичек, на погибшего упал камень, что привело к его смерти.

В Мали 48 человек погибли в результате обрушения незаконной золотой шахты
Общество

В начале декабря на шахте «Ново-Кальинская» в Североуральском городском округе Свердловской области произошло обрушение породы. Пострадали двое рабочих, один из них, мужчина 1999 года рождения, позднее скончался. На участке, где произошло обрушение, временно остановили работы, прокуратура организовала проверку.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
обрушение Турция стройка железная дорога
Материалы по теме
Шесть человек погибли в Перу при обрушении крыши фуд-корта
Общество
В Соликамске два горняка погибли при обрушении в шахте
Общество
В Мали 48 человек погибли в результате обрушения незаконной золотой шахты
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Небензя подтвердил координацию между Россией и США по сирийскому вопросуПолитика, 17:57
На Украине включили онлайн-сервис «Электронная конопля»Экономика, 17:53
В Пулково изъяли 107 контрабандных живых омаров на ₽700 тыс.Общество, 17:51
«Hyundai и Toyota — первые». Все о возвращении западных брендов в РоссиюАвто, 17:48
Курс юаня впервые с конца февраля упал ниже ₽12Инвестиции, 17:48
Умер автор слов гимна Петербурга Олег ЧупровОбщество, 17:46
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 17:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Центробанк установил курс доллара США на 11 марта на уровне 88,39 рубляИнвестиции, 17:39
Путин создал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов военной операцииПолитика, 17:31
При столкновении судна с танкером в Северном море пострадали 32 человекаОбщество, 17:29
Индекс РТС в феврале показал лучший результат за 10 летИнвестиции, 17:25
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:16
В Томской области домашняя такса насмерть загрызла спящего младенцаОбщество, 17:09
МИД Ирана вызвал посла Швеции из-за критики смертного приговора ученомуПолитика, 17:08