При обрушении на стройке железной дороги в Турции погиб человек

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Обрушение при строительстве высокоскоростной железнодорожной линии произошло в иле (провинции) Кайсери в центральной части Турции, сообщает агентство IHA.

Обрушение произошло в микрорайоне Каракимсе одноименного города Кайсери. Губернатор провинции Гёкмен Чичек сообщил изданию, что в работах на момент обрушения участвовали семь человек, вышедшие в одну смену. Пятеро выбрались из-под завалов сами, один погиб, и еще один получил ранения.

Как сообщил Чичек, на погибшего упал камень, что привело к его смерти.

В начале декабря на шахте «Ново-Кальинская» в Североуральском городском округе Свердловской области произошло обрушение породы. Пострадали двое рабочих, один из них, мужчина 1999 года рождения, позднее скончался. На участке, где произошло обрушение, временно остановили работы, прокуратура организовала проверку.