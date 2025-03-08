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Танкер столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула

Момент, когда к танкеру в Турции приближаются катеры береговой охраны и буксиры
(Видео: IHA)

У берегов Стамбула столкнулись 270-метровый танкер Mia и 130-метровый контейнеровоз Orita, сообщило IHA.

Инцидент произошел в стамбульском районе Бейликдюзю. Танкер стоял на якоре в 5 милях (около 9 км) от побережья. После столкновения с контейнеровозом у танкера разорвался балластный танк и в море вылилась «загрязненная вода». Береговая охрана получила сигнал и прибыла на место.

«Никто не пострадал, а катастрофы удалось избежать», — уточнило агентство.

Оно также приложило видео момента, когда к судну приближаются катеры береговой охраны и буксиры.

В порту Новороссийска Begonia столкнулась с танкером
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Ранее в феврале 2025 года в порту Новороссийска столкнулись сухогруз и танкер, пострадавших и экологического ущерба нет. Авария произошла утром 21 февраля на якорной стоянке порта. Агентства сообщили, что под воздействием погодных условий и из-за несвоевременного запуска главного двигателя танкер Natig Aliyev сдрейфовал на якоре в сторону сухогруза Begonia S и «совершил навал». Последнее судно получило незначительные повреждения в носовой части.

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