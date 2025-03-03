В центре Москвы загорелось административное здание

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На Спартаковской площади в центре Москвы произошел пожар — огонь вспыхнул на крыше двухэтажного административного здания, сообщила пресс-служба столичного МЧС.



«На месте работают 12 сотрудников МЧС России и три единицы техники», — говорится в сообщении.

Как пишут Shot и «Москва с огоньком», в настоящее время площадь пожара составляет 50 кв. м, но огонь быстро распространяется. В административном здании располагаются кофейни и рестораны.

По данным второго телеграм-канала, причиной возгорания стало короткое замыкание. На место происшествия также приехали бригады медиков.

Позднее, в 21:37 мск, МЧС сообщило, что пожар локализовали на площади 100 кв. м, а на место прибыли уже 80 специалистов и 24 единицы техники.