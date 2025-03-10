Минстрой рекомендовал регионам не согласовывать проекты с микроквартирами

Минстрой рекомендовал регионам не согласовывать проекты, где есть студии меньше 28 кв. м и однокомнатные квартиры меньше 36 кв. м, по примеру Москвы и Подмосковья. Аналогичные требования есть к квартирам бóльших размеров

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Минстрой рекомендовал регионам ограничить проектирование малогабаритного жилья и согласовывать только те проекты, где соблюдаются требования к минимальному размеру квартир. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства.

Речь идет о проектах, где минимальная площадь квартир будет стартовать от:

студий — 28 кв. м;

однокомнатных квартир — от 36 кв. м;

двухкомнатных — от 49 кв. м;

трехкомнатных — от 66 кв. м.

Похожие стандарты действуют в Москве с августа 2024 года и в Подмосковье с января 2025 года. Там власти теперь не согласовывают проекты, где предусмотрены квартиры площадью меньше 28 кв. м. Для двухкомнатных квартир стандарт установлен на уровне 44 кв. м. Размер квартир больших размеров не регламентируется. В постановлении для Москвы при этом подчеркивается, что «студии» не считаются видом жилых помещений.

При этом, согласно своду правил о многоквартирных жилых зданиях, утвержденных в Минстрое еще в 2021 году, однокомнатные квартиры не могут быть меньше 28 кв. м, двухкомнатные — 44 кв. м, трехкомнатные — 56 кв. м, четырехкомнатные — 70 кв. м. Однако допускается отклонение от этих значений «с учетом демографических требований, достигнутого уровня обеспеченности населения жилищем и ресурсообеспеченности жилищного строительства».

В Минстрое «Коммерсанту» сообщили, что документ носит рекомендательный характер и сейчас ведомство не планирует вводить ограничения по площади строительства жилья.

На российском рынке новостроек представлено значительное количество жилья, площадь которого не соответствует рекомендованным нормам, отмечает газета со ссылкой на данные «Дом.РФ». Сейчас, по данным организации, по всей стране строится 255 тыс. лотов площадью до 28 кв. м, а также 597 тыс. однокомнатных квартир площадью до 36 кв. м. Также в строящихся объектах представлены 206 тыс. двухкомнатных квартир площадью до 49 кв. м и 82 тыс. трехкомнатных квартир до 66 кв. м. В целом по стране сейчас площадь почти половины строящихся квартир меньше рекомендуемой Минстроем нормы, говорят аналитики компании.

Больше всего малогабаритного жилья площадью до 28 кв. м строится в Ленинградской области: там на долю таких лотов приходится 23% от общего объема, сообщил «Коммерсанту» акционер ГК «РКС Девелопмент» Станислав Сагирян. Второе место, по его информации, занимает Санкт-Петербург с долей 22%. Следом идут Екатеринбург (15%) и Краснодар (13%).

Опрошенные газетой эксперты не исключили, что рекомендации превратятся в закрепленные нормы, а регионы в той или иной степени последуют уже направленным предписаниям.