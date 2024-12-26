Вице-мэр Москвы объяснил запрет на строительство микроквартир в столице

Микроквартиры в большом доме дают сверхвысокую плотность населения в одной точке, рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов. Это не позволяет сформировать комфортную городскую среду и обеспечить жителей необходимой инфраструктурой

Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти Москвы не хотели бы появления в столице новых домов с микроквартирами по аналогии с жилыми комплексами в городах Китая, так как такое жилье не будет комфортным. Об этом в интервью РБК заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, комментируя вопрос о введении запрета на строительство однокомнатных квартир площадью менее 28 кв. м и двухкомнатных площадью менее 44 кв. м.

Большой дом с «микроскопическими» квартирами дает сверхвысокую плотность населения в одной точке, которая не позволяет сформировать комфортную городскую среду, объясняет Ефимов. «Можно, конечно, квартиры делать микроскопическими, но тогда нужно резко снижать плотность застройки, чтобы число людей на определенной территории было комфортным», — подчеркнул собеседник РБК. При этом, по его словам, есть понимание, что растягивать город или сильно понижать плотность тоже неэффективно с точки зрения экономического развития.

Запрет на строительство микроквартир в столице действует с 1 августа 2024 года: документ о его введении мэр Москвы Сергей Собянин подписал 23 июля. Из постановления следует, что такая норма вводится для «обеспечения благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах». Она распространяется в том числе на квартиры, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни. При этом их минимальная площадь должна измеряться без учета площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров, указано в документе.

Размер квартиры регламентирован строительными нормами, из которых и рассчитываются минимальные площади, пояснил Ефимов. Он также отметил, что в среднем в Москве живет чуть больше двух человек на одну квартиру. «Когда строится дом, в котором много маленьких квартир, то получаем совершенно не то количество людей, которое планировали изначально. А именно под число жителей мы планируем и социальную, и транспортную инфраструктуру, когда мы принимаем градостроительные решения», — подчеркнул заммэра Москвы. Соответственно, при строительстве комплекса с такими квартирами появляется жилой массив, который не обеспечен необходимой инфраструктурой в достаточном объеме, добавил собеседник РБК.

Чиновник отметил, что девелопер может проектировать жилой дом и с другими параметрами, но при этом он должен соблюдать минимальные площади, предусмотренные законодательством. «Если будет больше квартир, то мы потребуем компенсацию и социальную инфраструктуру, необходимую для обеспечения всех новых жителей образованием, транспортом, медициной», — сказал заммэра.

Минимальное регулирование не приведет к росту цен на жилье, пояснил Ефимов. По его словам, микроквартиры в расчете на квадратный метр были намного дороже, чем объекты большей площади. «Есть равновесный спрос и оценка того, сколько люди готовы платить за квартиру. Ровно за столько ее и будут продавать», — подчеркнул он. Запас прочности у застройщиков жилья есть, поэтому рисков в этом плане город не видит, резюмировал чиновник.

Комментируя вопрос корреспондента РБК о появлении в Москве «китайских кварталов» с маленькими квартирами, заммэра ответил, что город бы этого не хотел, поэтому и следит за регулированием. Для городов Китая обычно характерны небольшие метражи жилья: квартиры площадью около 18–19 кв. м — весьма распространенный вариант для одиноких горожан и молодых пар. Ранее партнер Tranio в Гонконге и CEO в DreamHouse Джон Уотли рассказывал, что сейчас в Китае происходит сокращение средних площадей в новостройках, проводится редевелопмент помещений. Популярность набирают наноквартиры, площадь которых гораздо меньше 18 кв. м.