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Два индонезийских пилота уснули на полчаса во время полета

Два индонезийских пилота уснули на полчаса во время полета со 153 пассажирами
Около получаса самолет с 153 пассажирами летел в Индонезии без контроля пилотов, они оба уснули во время ночного рейса. Самолет успел отклониться от курса. Авиакомпания пояснила, что второй пилот не отдохнул из-за детей дома
Фото: Markus Mainka / picture alliance / Global Look Press
Фото: Markus Mainka / picture alliance / Global Look Press

Два пилота индонезийской авиакомпании Batik Air уснули на 28 минут во время выполнения внутреннего рейса, сказано в отчете, опубликованном Национальным комитетом по безопасности на транспорте Индонезии (KNKT).

Инцидент произошел на борту Airbus A320 в январе во время полета из Кендари в столицу страны Джакарту. На самолете было 153 пассажира, он находился на крейсерской высоте 11 км.

Капитан воздушного судна, которому 32 года, уснул спустя полтора часа после взлета, получив согласие от второго пилота. Спустя 45 минут капитан проснулся и предложил отдохнуть 28-летнему второму пилоту, но тот отказался, после чего капитан снова уснул. Следующие 20 минут второй пилот связывался с авиадиспетчерами и общался с бортпроводниками, но вскоре и сам уснул. В это время с ними пытались связаться наземные службы, но ответа не было. Спустя 28 минут после последних записанных слов второго пилота проснулся капитан и обнаружил, что самолет отклонился от курса, а его напарник спит. Диспетчерам он рассказал, что произошли «проблемы с радиосвязью», после чего самолет без проблем сел в Джакарте.

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Фото:СК РФ

Продолжительность рейса составила 2 часа 35 минут. Правила ближнемагистральных рейсов позволяют одному из двух пилотов ненадолго засыпать, пока второй контролирует полет.

По сведениям KNKT, второй пилот недостаточно отдохнул в ночь перед вылетом из-за того, что помогал дома жене ухаживать за двумя близнецами, которым исполнился месяц.

Batik Air пообещала выполнить все рекомендации по повышению безопасности полетов. Пилотов временно отстранили от полетов.

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Минтранспорт Индонезии сделал «строгий выговор» компании Batik Air в связи с инцидентом, сообщила министр Кристи Энда Мурни. Она призвала авиакомпании уделять больше внимания тому, сколько отдыхают их сотрудники, и пообещала проверить выполнение ночных рейсов.

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