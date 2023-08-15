branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 106,57 (-4,11) Инвестиции, 17:57 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 97,42 (-3,62) Инвестиции, 17:57
По делу блогера Блиновской арестовали активы на ₽64 млрд Общество, 18:31
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 18:12
Военная операция на Украине. Карта на 15 августа Политика, 18:11
Искусство, а не точная наука: как составить бюджет на кибербезопасность Pro, 18:08
50 воров одновременно ограбили магазин в Лос-Анджелесе Общество, 18:07
В Великих Луках установили памятник Сталину Общество, 18:07
Промышленный туризм: на какие заводы можно попасть в Петербурге Партнерский материал, 18:06
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
«Зарядье» закрыли из-за сообщения о бомбе Общество, 18:05
«Манчестер Сити» лишился лидера на несколько месяцев из-за травмы Спорт, 18:04
Москва вошла в топ-3 регионов с максимальным падением ввода жилья в июле Недвижимость, 18:04
Военные сбили над Белгородской областью беспилотник Политика, 18:01
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против вожатой лагеря в Крыму Политика, 17:57
Посетителя ресторана в Майами избили за попытку сделать фото Месси Спорт, 17:57
Нацбанк Казахстана провел презентацию проекта цифрового тенге Крипто, 17:52
Общество ,  
0 

50 воров одновременно ограбили магазин в Лос-Анджелесе

Появились кадры массового ограбления магазина в Лос-Анджелесе

50 воров одновременно ограбили магазин в Лос-Анджелесе
Video

Не менее чем 50 воров одновременно ограбили универмаг Nordstrom в Лос-Анджелесе. В общей сложности им удалось украсть вещей и сумок на $100 тыс. Налет произошел в середине дня, воры скрылись на нескольких автомобилях, сообщили в полиции.

О новой тактике грабителей в США известно уже несколько лет — они врываются в дорогой бутик большой толпой, за несколько минут забирают с полок дорогие вещи и разбегаются в разные стороны, чтобы их было тяжелее поймать.

Теги
ограбление Лос-Анджелес США