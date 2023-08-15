50 воров одновременно ограбили магазин в Лос-Анджелесе

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Не менее чем 50 воров одновременно ограбили универмаг Nordstrom в Лос-Анджелесе. В общей сложности им удалось украсть вещей и сумок на $100 тыс. Налет произошел в середине дня, воры скрылись на нескольких автомобилях, сообщили в полиции.

О новой тактике грабителей в США известно уже несколько лет — они врываются в дорогой бутик большой толпой, за несколько минут забирают с полок дорогие вещи и разбегаются в разные стороны, чтобы их было тяжелее поймать.