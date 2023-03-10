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Общество ,  
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Умер актер из фильмов «Хладнокровно» и «Шоссе в никуда» Роберт Блейк

Сыгравший в сериале «Баретта» и фильме «Хладнокровно» актер Роберт Блейк умер в 89 лет
Актер умер 9 марта в своем доме в Лос-Анджелесе, ему было 89 лет. В последние годы Блейк боролся с заболеванием сердца
Роберт Блейк
Роберт Блейк (Фото: Michael Buckner / Getty Images)

Американский актер Роберт Блейк, который исполнил главные роли в сериале «Баретта», фильмах «Хладнокровно» и «Шоссе в никуда», умер в возрасте 89 лет. Об этом The Hollywood Reporter сообщила его племянница Норин Остин.

По ее словам, Блейк умер 9 марта в своем доме в Лос-Анджелесе. В последние годы он боролся с заболеванием сердца.

Роберт Блейк родился в сентябре 1933 года штате Нью-Джерси. В фильме «Хладнокровно» (1967) по сценарию Трумэна Капоте он исполнил роль сумасшедшего убийцы Перри Смита, в «Шоссе в никуда» (1996) — таинственного человека. Известность актеру также принес сериал «Баретта» (1975–1978), где он сыграл полицейского Тони Баретту. За участие в этом проекте Блейк удостоился премии «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль» в драме. За ту же роль в 1975 году он получил премию «Эмми».

Впоследствии Блейка не раз номинировали на обе награды.

Всего на счету Блейка более 140 сериалов и фильмов, в некоторых он играл самого себя. Артист также несколько раз выступал в роли продюсера и сценариста.

В 2001 году жену Блейка Бонни Ли Бэкли застрелили возле итальянского ресторана в районе Студио-Сити в Лос-Анджелесе. Женщина сидела в машине, на которой приехала с мужем, и в нее дважды выстрелили в упор. Блейк в тот момент был в ресторане — он вернулся туда, чтобы забрать забытый револьвер, пишет The Hollywood Reporter.

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Актера обвинили в убийстве жены, и тот провел год в тюрьме. Однако затем присяжные оправдали Блейка, и он вышел на свободу. Впоследствии суд признал актера виновным в смерти супруги в рамках гражданского дела и предписал ему выплатить $30 млн четырем детям Бонни Ли Бэкли. В 2006 году Блейк объявил о банкротстве и перестал сниматься в кино.

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