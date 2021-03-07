Представитель Людмилы Лядовой сообщил о ее состоянии

Людмила Лядова (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Состояние заразившейся коронавирусом композитора и народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой тяжелое, она по-прежнему находится в реанимации. Об этом сказал РБК ее представитель Виталий Мирошников.

«Состояние у нее тяжелое, стабильное, 75% легких поражено. Есть определенные улучшения — она начала разговаривать, стала более активная», — сказал он.

По словам Мирошникова, он общался с нею по телефону пять дней назад. Чтобы говорить, она снимает кислородную маску. Также представитель отметил, что у Лядовой появился аппетит, которого раньше у нее не было.

О том, что Лядову поместили в реанимацию, сообщила РБК помощница композитора Галина Горбенко в конце февраля. Лядову госпитализировали с COVID-19 в терапевтическое отделение 52-й больницы. У артистки была температура 38 градусов, ее удалось сбить.