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Пандемия коронавируса ,  
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Представитель Людмилы Лядовой сообщил о ее состоянии

Людмила Лядова
Людмила Лядова (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Состояние заразившейся коронавирусом композитора и народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой тяжелое, она по-прежнему находится в реанимации. Об этом сказал РБК ее представитель Виталий Мирошников.

«Состояние у нее тяжелое, стабильное, 75% легких поражено. Есть определенные улучшения — она начала разговаривать, стала более активная», — сказал он.

По словам Мирошникова, он общался с нею по телефону пять дней назад. Чтобы говорить, она снимает кислородную маску. Также представитель отметил, что у Лядовой появился аппетит, которого раньше у нее не было.

Заразившуюся COVID-19 артистку Лядову перевели в реанимацию
Общество
Людмила Лядова

О том, что Лядову поместили в реанимацию, сообщила РБК помощница композитора Галина Горбенко в конце февраля. Лядову госпитализировали с COVID-19 в терапевтическое отделение 52-й больницы. У артистки была температура 38 градусов, ее удалось сбить.

Лядовой 95 лет. Она родилась 29 марта 1925 года в Екатеринбурге, в 1948 году окончила Уральскую консерваторию, а в 1951-м была принята в Союз композиторов СССР. Она написала музыку более чем к 800 песням. В частности, широкую известность получили «Старый марш» на стихи Михаила Владимова, «Барабан» на стихи Игоря Шаферана и «Ай-люли» певицы Тамары Миансаровой.

Лядова — заслуженный деятель искусств РСФСР, народная артисткой РСФСР. Она награждена орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус реанимация народный артист композитор новости
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