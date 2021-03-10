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Общество ,  
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Авен решил открыть музей в Риге для показа принадлежащих ему коллекций

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен купил здание в центре Риги, в котором решил открыть музей, где будут выставлены принадлежащие ему предметы искусства. Об этом пишет Jauns.lv.

Как отмечает портал, банкир уже давно подумывал о том, что жемчужины из его коллекций нуждаются в достойном обрамлении, и подыскивал помещение для музея. «Наконец, здание было найдено в Риге на ул. Валдемара д. 19, где в скором времени и будет создан частный музей русского и латышского искусства», — говорится в материале.

Сам Авен, комментируя эту информацию, заявил, что Латвия является родиной его деда, а семья проводит здесь много времени. «И я надеюсь, что задуманный музей, его постоянная экспозиция и выставки, проводимые в нем, внесет значимый вклад в латвийскую культурную жизнь, сделает Латвию более узнаваемой в мире и повысит к Латвии и Риге туристический интерес», — приводит его словам портал.

Материал дополняется.

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