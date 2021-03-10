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Авен заявил о плане вложить $4 млн в пропаганду русского искусства в Риге

Вид на здание в Риге под музей русского и латышского искусства
Вид на здание в Риге под музей русского и латышского искусства (Фото: Сервис Google Street View)

Расходы на покупку здания под музей русского и латышского искусства, который планирует открыть в Риге председатель совета директоров Альфа-банка и один из акционеров «Альфа-Групп» Петр Авен, составили $4 млн. Об этом сообщил сам Авен, чьи слова РБК передал представитель Альфа-банка.

«Главная идея музея в Риге — пропаганда за рубежом русского искусства», — передал банкир. Он рассчитывает, что музей откроется примерно через два года. Такого же плана музей планируется открыть и в Москве, отметил Авен.

Авен решил открыть музей в Риге для показа принадлежащих ему коллекций
Общество
Петр Авен

О планах банкира открыть музей ранее написало латышское издание Jauns.lv. Авен — владелец крупнейшей в России коллекции русской живописи начала XX века, одна из самых ценных картин — портрет Велимира Хлебникова, написанный Михаилом Ларионовым. Forbes оценивал стоимость коллекции минимум в $500 млн. Авен также владеет произведениями латышского искусства, например коллекцией фарфора и керамикой первой половины XX века, а также коллекцией живописи, в которую, в частности, входят работы художника Александра Древина.

В комментарии Forbes Life Авен уточнил, что создание музея было «общим семейным решением». Ни музей, ни коллекцию передавать Риге не планируется, они останутся частными. «Буду показывать и живопись, и фарфор, и керамику, и майолику Врубеля. Обязательно Древина с Удальцовой — Александр Древин, по сути, самый важный латышский художник», — отметил Авен.

Петр Авен — РБК: «Некоторые банки не готовы к вызовам»
Финансы
<p>Петр Авен</p>

Петр Авен музей Рига искусство
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