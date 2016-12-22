The Times узнала сумму гонораров Скрипаля во время работы на MI6

Сергей Скрипаль, после того как ушел из ГРУ и продолжил работать на MI6, после каждой встречи получал по $5–6 тыс., узнала The Times. Финансовую мотивацию источники издания в разведке называют приоритетной

Сергей Скрипаль (Фото: Юрий Сенаторов / ‹‹Коммерсантъ››)

Получивший отравление в Солсбери бывший сотрудник ГРУ, продолжавший после ухода из спецслужбы работать на британскую разведку, Сергей Скрипаль получал после каждой встречи по $5–6 тыс. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в разведке. Издание опубликовало статью, в которой описала детали работы Скрипаля на британскую разведку MI6.

В частности, по данным газеты, на Скрипаля, когда тот еще был сотрудником ГРУ, как на потенциального шпиона обратила внимание испанская разведка. Однако позднее, в июле 1995 года, во время поездки Скрипаля в Испанию, с ним установил контакт агент британской разведки MI6. Издание пишет, что изначально Скрипаль не знал, что общается с сотрудником разведки, или создавал такое впечатление. При этом он намекал своему собеседнику, что готов делиться информацией по коммерческим соображениям.

Вскоре после этого Скрипалю поставили диагноз диабет и он вернулся в Москву. Однако поездки в Испанию продолжались, а контакты с MI6 расширялись. Источники газеты рассказали, что Скрипаль работал на британскую разведку под псевдонимом Forthwith (Немедленно) и за десять лет сотрудничества с британской разведкой предоставлял «важные сведения, включая весь телефонный справочник ГРУ».

После ухода Скрипаля из ГРУ в 2000 году, Срипаль продолжил работу на MI6, снабжая британскую разведку сведениями, получаемыми через своего бывшего сослуживца, который работал в одном из «московских региональных правительств».

«MI6 купила ему дом для отдыха по системе таймшер [право одного из владельцев на пользование недвижимостью в отведенные ему участки времени] рядом с Малагой [город в Испании], и ответственный сотрудник [британской разведки] летал туда каждые три дня на встречи, которые продолжались три-четыре часа. После каждой встречи Скрипалю выплачивался гонорар в размере от $5000 до 6000 наличными, которые он клал на банковский счет в Испании», — пишет The Times.

Также, по данным издания, была одна «экстренная встреча», после которой Скрипаль потребовал заплатить ему $10 тыс.

Источники издания в разведке также рассказали, что изначальная мотивация Скрипаля при работе на MI6 была финансовая, однако позднее стал присутствовать и «личный мотив, который стал превалировать». Он «все больше интересовался Великобританией», рассказали собеседники газеты.

Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта на одной из скамеек на улице британского города Солсбери. Их госпитализировали в критическом состоянии. Следствие позднее установило, что оба были отравлены нервно-паралитическом веществом.

Сергей Скрипаль в 2006 году был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании. Спустя четыре года, в 2010 году, его обменяли на членов раскрытой в США российской разведывательной ячейки. После освобождения Скрипаль обосновался в Великобритании, в городе Солсбери.