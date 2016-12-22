Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,36 56,53 EUR Нал. 70,61 69,60 USD Бирж. 56,91 +0,25 EUR Бирж. 70,07 +0,32 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9140,00 -105,20 MOEX 2313,73 +0,09% RTS 1280,55 -0,39% Brent 64,52 -1,48% DJIA 25234,97 -0,40% Nasdaq 7596,31 +0,47% FTSE 7208,96 -0,22%
The Times узнала сумму гонораров Скрипаля во время работы на MI6
Лента новостей
«Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество Шереметьево объявил конкурс на поставку павильонов для курения 17:35, Общество Таможня Шереметьево нашла в посылке из Италии радиоактивный минерал 17:34, Общество Иван Дубков, шеф-повар: может ли здоровая еда быть вкусной 17:33, РБК Стиль и Xperia «Я всегда думал о зрителях»: памяти Олега Табакова 17:33, Фотогалерея 
The Times узнала сумму гонораров Скрипаля во время работы на MI6
Общество, 10 мар, 19:08
0
The Times узнала сумму гонораров Скрипаля во время работы на MI6
Сергей Скрипаль, после того как ушел из ГРУ и продолжил работать на MI6, после каждой встречи получал по $5–6 тыс., узнала The Times. Финансовую мотивацию источники издания в разведке называют приоритетной
Сергей Скрипаль (Фото: Юрий Сенаторов / ‹‹Коммерсантъ››)

Получивший отравление в Солсбери бывший сотрудник ГРУ, продолжавший после ухода из спецслужбы работать на британскую разведку, Сергей Скрипаль получал после каждой встречи по $5–6 тыс. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в разведке. Издание опубликовало статью, в которой описала детали работы Скрипаля на британскую разведку MI6.

В частности, по данным газеты, на Скрипаля, когда тот еще был сотрудником ГРУ, как на потенциального шпиона обратила внимание испанская разведка. Однако позднее, в июле 1995 года, во время поездки Скрипаля в Испанию, с ним установил контакт агент британской разведки MI6. Издание пишет, что изначально Скрипаль не знал, что общается с сотрудником разведки, или создавал такое впечатление. При этом он намекал своему собеседнику, что готов делиться информацией по коммерческим соображениям.

Вскоре после этого Скрипалю поставили диагноз диабет и он вернулся в Москву. Однако поездки в Испанию продолжались, а контакты с MI6 расширялись. Источники газеты рассказали, что Скрипаль работал на британскую разведку под псевдонимом Forthwith (Немедленно) и за десять лет сотрудничества с британской разведкой предоставлял «важные сведения, включая весь телефонный справочник ГРУ».

После ухода Скрипаля из ГРУ в 2000 году, Срипаль продолжил работу на MI6, снабжая британскую разведку сведениями, получаемыми через своего бывшего сослуживца, который работал в одном из «московских региональных правительств».

FT узнала о работе Скрипаля на спецслужбы Запада после обмена и эмиграции
Политика

«MI6 купила ему дом для отдыха по системе таймшер [право одного из владельцев на пользование недвижимостью в отведенные ему участки времени] рядом с Малагой [город в Испании], и ответственный сотрудник [британской разведки] летал туда каждые три дня на встречи, которые продолжались три-четыре часа. После каждой встречи Скрипалю выплачивался гонорар в размере от $5000 до 6000 наличными, которые он клал на банковский счет в Испании», — пишет The Times.

Также, по данным издания, была одна «экстренная встреча», после которой Скрипаль потребовал заплатить ему $10 тыс.

Источники издания в разведке также рассказали, что изначальная мотивация Скрипаля при работе на MI6 была финансовая, однако позднее стал присутствовать и «личный мотив, который стал превалировать». Он «все больше интересовался Великобританией», рассказали собеседники газеты.

СМИ узнали о действиях следствия на кладбище в Солсбери по делу Скрипаля
Общество

Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта на одной из скамеек на улице британского города Солсбери. Их госпитализировали в критическом состоянии. Следствие позднее установило, что оба были отравлены нервно-паралитическом веществом. 

Подавился мясом: кого из россиян обвиняли в измене и чем это кончилось Еще 4 фото
Фотогалерея

Сергей Скрипаль в 2006 году был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании. Спустя четыре года, в 2010 году, его обменяли на членов раскрытой в США российской разведывательной ячейки. После освобождения Скрипаль обосновался в Великобритании, в городе Солсбери.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Великобритание , разведка , MI6
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
СМИ узнали о действиях следствия на кладбище в Солсбери по делу Скрипаля Общество
Лавров назвал неуместным сравнение покушений на Скрипаля и Литвиненко Политика
СМИ сообщили о состоянии комы у Скрипаля и его дочери после отравления Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.