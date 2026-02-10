 Перейти к основному контенту
В Radiohead заявили о незаконном использовании музыки в фильме «Мелания»

Джонни Гринвуд как автор музыки и режиссер Пол Томас Андерсон, к чьему фильму она была написана, заявили, что Universal не согласовала лицензию с гитаристом, хотя была обязана это cделать. Они потребовали удалить фрагмент
Джонни Гринвуд
Джонни Гринвуд (Фото: Alessandro Bosio / Zuma / Global Look Press)

Гитарист британской рок-группы Radiohead Джонни Гринвуд и американский кинорежиссер Пол Томас Андерсон обвинили компанию, выпустившую фильм «Мелания» о первой леди США Мелании Трамп, в незаконном использовании музыки. Их заявление опубликовал журнал Variety.

Они заявили, что музыка Гринвуда из художественного фильма «Призрачная нить» Андерсона была незаконно использована в документальной ленте.

«Нам стало известно, что в документальном фильме «Мелания» был использован фрагмент музыки из фильма «Призрачная нить», — сказано в заявлении, полученном Variety от представителя Гринвуда.

В нем также сказано, что, хотя музыкант не является обладателем прав на композицию (ими владеет студия Universal Pictures), условия контракта Гринвуда обязывают компанию согласовывать подобные лицензии с автором. Поскольку этого не произошло, он, как композитор, и Андерсон официально потребовали удалить эту музыку из документального фильма.

Общество
Фото:Ming Yeung / Getty Images

Как отмечает Variety, в последние 25 лет Гринвуд был более активен как кинокомпозитор, чем как рок-музыкант: он написал или принял участие в создании саундтреков к 12 фильмам, включая картины Андерсона «Битва за битвой» (2025), «Нефть» (2007), «Врожденный порок» (2014), «Лакричная пицца» и другим.

Документальный фильм о Мелании Трамп «Мелания» вышел в прокат 30 января. В день премьеры он собрал $2,9 млн, а за первый уик-энд только в США сборы составили $7,1 млн. Это сделало фильм самым успешным документальным кино, стартовавшим в прокате, за последнее десятилетие, пишет Forbes. Вторые выходные продемонстрировали снижение интереса зрителей — сборы составили $2,37 млн.

Бюджет фильма составил $40 млн. Съемки финансировала компания Amazon Джеффа Безоса, она также вложила $35 млн в маркетинг. Поскольку это документальная картина, ее прокат в кинотеатрах был ограничен двумя уик-эндами.

Фильм рассказывает о 20 днях жизни Мелании Трамп в январе 2025 года во время подготовки к инаугурации ее супруга и к возвращению в Белый дом. Первая леди сама продюссировала и редактировала ленту. Ее режиссером выступил Бретт Ратнер, получивший известность по франшизе «Час пик» с Джеки Чаном и Крисом Такером и боевикам «Красный дракон» и «Люди Х: Последняя битва».

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
