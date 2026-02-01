Фильм о Мелании Трамп вопреки критике стартовал с рекордными сборами

В день премьеры лента о первой леди США собрала $2,9 млн, а за уикенд, согласно прогнозам, сборы превысят $8 млн, что сделает картину самым успешным документальным фильмом за десятилетие. Зрители и критики разошлись во мнениях

Фото: Ming Yeung / Getty Images

Документальный фильм о первой леди США «Мелания» в день премьеры — 30 января — собрал $2,9 млн, а за первый уикенд проката в Штатах и Канаде, согласно прогнозам, сборы составят более $8 млн, что может сделать картину лучшим дебютным фильмом за десятилетие, пишет The Hollywood Reporter.

The New York Times (NYT) отмечает, что при таких сборах «Мелания» станет лучшей дебютной документальной картиной за 14 лет, если исключить концертные фильмы. Если прогнозы о сборах за первые выходные проката «Мелании» оправдаются, то картина займет третье место в рейтинге премьер, обойдя новый боевик с Джейсоном Стэтхемом «Укрытие».

Картина о Мелании Трамп, согласно ранним прогнозам, претендовала на сборы $5 млн в 1778 кинотеатрах в первый уикенд. Бюджет фильма составляет $40 млн. Съемки финансировала компания Amazon Джеффа Безоса, она также вложила $35 млн в маркетинг. Поскольку это документальная картина, ее прокат в кинотеатрах ограничен двумя уикендами.

Эксклюзивные права на показ фильма за $40 млн приобрела Amazon MGM Studios — он будет доступен на платформе Prime Video. Выход на онлайн-платформе состоится ближе ко дню президента США, который отмечается в третий понедельник февраля.

Критики и зрители разошлись во мнениях по поводу картины. Рейтинг «Мелании» среди экспертов на сайте Rotten Tomatoes составляет всего лишь 6%, в то время как рейтинг среди аудитории — 98%, что является самым высоким показателем среди премьер, вошедших в топ-10 уикенда.

Как отмечает Hollywood Reporter, рекламная кампания «Мелании» была нацелена на консервативную аудиторию старшего возраста. По данным издания, в день премьеры 78% покупателей билетов были в возрасте 55 лет и старше. Наибольшей популярностью картина пользовалась у консерваторов в южных штатах, 72% аудитории составили женщины старше 55 лет.

Премьера «Мелании» состоялась 30 января в Центре Кеннеди в Вашингтоне. Фильм рассказывает о 20 днях жизни Мелании Трамп в январе 2025 года во время подготовки к инаугурации ее супруга и возвращению в Белый дом. Первая леди лично продюсировала и редактировала ленту, из-за чего, по оценке опрошенных NYT экспертов, фильм «может быть лишен художественной и журналистской целостности».

Режиссером фильма выступил Бретт Ратнер, получивший известность по франшизе «Час пик» с Джеки Чаном и Крисом Такером и фильмам «Красный дракон» и «Люди Х: Последняя битва». В 2017 году несколько актрис обвинили его в домогательствах, после чего Warner Bros. разорвала с ним контракты. Сам Ратнер отвергал обвинения.