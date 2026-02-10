 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

FT рассказала о конфликтах в банках США между поколениями из-за удаленки

В крупнейших банках США назревает конфликт между поколениями сотрудников из-за политики возвращения в офисы. Как сообщает Financial Times, после распоряжения главы JPMorgan Chase Джейми Даймона о полном отказе от удаленки в компании появилась петиция с просьбой пересмотреть решение — ее подписали около 2 тыс. из более чем 300 тыс. работников по всему миру.

Однако многие побаиваются открыто выражать несогласие, опасаясь последствий для карьеры. Один из сотрудников JPMorgan заявил, что, по его мнению, добавление своего имени в петицию будет «карьерным самоубийством».

По данным издания, недовольство вызывает не только сама мера, но и отношение руководства, особенно старшего поколения, считающего, что работа из дома снижает эффективность. Кроме того, они испытывают «обиду к тому, что молодые сотрудники могут гибко работать, хотя сами десятилетиями лежали над корпоративными столами», отмечает один из банкиров в Лондоне.

При этом похожие шаги предпринимают и другие корпорации. Home Depot, Novo Nordisk и Stellantis уже усилили офисные требования, фактически отменив гибридный формат.

Эксперты отмечают, что инвестиционный банкинг традиционно придерживается культуры «интенсивных часов в офисе». К тому же банки вложили миллиарды долларов в новые здания — от штаб-квартиры JPMorgan на Парк-авеню до лондонского офиса Goldman Sachs, — что подталкивает руководство максимально использовать эти площади.

Несмотря на усилия топ-менеджеров, молодые сотрудники продолжают настаивать на гибридной работе. «Моя команда рассредоточена на двух континентах и трех часовых поясах. JPMorgan — глобальная компания — почему это не может включать мой домашний офис?» — задается вопросом один из сотрудников банка.

Материал дополняется

