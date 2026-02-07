Умер потомок Пушкина Вячеслав Гуцко

Вячеслав Гуцко (Фото: Государственный музей А. С. Пушкина)

Не стало прапраправнука Александра Сергеевича Пушкина Вячеслава Гуцко. Он скончался 29 января, сообщает Государственный музей имени Пушкина.

Гуцко был представителем пятого поколения поэта, праправнуком старшего сына Пушкина. Более 50 лет он проработал на заводе имени Лихачева. Он трудился в конструкторском бюро транспортно-химического машиностроения и на протяжении многих лет был «преданным другом» музея.

«Символично, что Вячеслава Александровича не стало 29 января — в тот же день, когда (только по старому стилю) остановилось сердце его великого предка», — говорится в некрологе.

Сотрудники музея выразили глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Гуцко.