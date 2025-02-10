Поставщика некачественных рубашек для МВД отправили в колонию на 6 лет

Борис Ляшук не признал вину. Его компания поставила МВД более 350 тыс. форменных рубашек, которые следствие сочло некачественными. Прокуратура просила назначить больший срок, близкий к максимальному

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Бывший гендиректор компании БМФ Борис Ляшук приговорен к шести годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Решение вынес Замоскворецкий суд Москвы, передает ТАСС.

Суд целиком удовлетворил гражданский иск МВД на 564 млн руб.

Ляшук вину не признал.

Прокуратура просила приговорить бизнесмена к девяти годам колонии. Предложенная обвинением мера наказания была почти максимальной, установленной этой статьей (ч. 4 ст. 159 УК): предельно допускается лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Дело касалось госконтракта между БМФ и МВД, заключенного восемь лет назад на общую сумму 564,5 млн руб. Компания Ляшука обязалась изготовить и поставить МВД более 350,6 тыс. рубашек с длинным и коротким рукавом серо-голубого и белого цветов. Как заключило следствие, бизнесмен ради экономии передал заказ фабрике «Надежда» и поручил использовать низкокачественные нити, не соответствовавшие техническим требованиям, из-за чего рубашки начинали при носке расползаться по швам и быстро изнашивались.

БМФ по договору поставила МВД и блузки с платьями, причем Следственный комитет не выдвинул никаких претензий по их качеству, но обвиняемому в качестве ущерба вменили полную стоимость контракта, отмечал «Коммерсантъ». Газета также обратила внимание, что в материалах дела Ляшук фигурировал как исполнитель хищения, совершенного в составе группы, однако остальных участников преступления, в том числе организаторов, следователи не нашли.