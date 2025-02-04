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Бизнес ,  
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Бизнесмену запросили девять лет колонии за некачественные рубашки для МВД

Следствие посчитало некачественными 350,6 тыс. форменных рубашек, поставленные в МВД компанией БМФ, и потребовало с нее всю сумму контракта, в том числе за блузки, к которым не было претензий. Гендиректор вину отрицает
Фото: РБК
Фото: РБК

Гособвинение попросило приговорить бывшего гендиректора компании БМФ Бориса Ляшука к девяти годам колонии общего режима по обвинению в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц, передают «Коммерсантъ» и «Ведомости».

Кроме того, прокуратура настаивает на штрафе в размере 1 млн руб. и запрете Ляшуку после освобождения из колонии заниматься госконтрактами. Предложенная обвинением мера наказания близка к максимальной, установленной этой статьей (ч. 4 ст. 159 УК): предельно допускается лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

БМФ заключило госконтракт с МВД в 2017 году на общую сумму 564,5 млн руб. Компания Ляшука обязалась изготовить и поставить МВД более 350,6 тыс. рубашек с длинным и коротким рукавом серо-голубого и белого цвета. По версии следствия, предприниматель для экономии средств передал заказ фабрике «Надежда» и поручил использовать низкокачественные нити, не соответствовавшие техническим требованиям, из-за чего рубашки начинали при носке расползаться по швам и быстро изнашивались.

Контракт предполагал поставку МВД еще и форменных блузок и платьев, причем Следственный комитет не выдвинул никаких претензий по их качеству, но обвиняемому в качестве ущерба вменили полную стоимость контракта, отмечает «Коммерсантъ».

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Борис Ляшук не признал вину, а его адвокаты настаивают, что никаких претензий по качеству поставленных рубашек со стороны конечных потребителей не было, претензионную работу МВД не вело. Более того, защитники бизнесмена считают, что правоохранительные ведомства необоснованно вмешались в спор хозяйствующих субъектов, искусственно переведя его в уголовную плоскость. Однако МВД предъявило гражданский иск к обвиняемому.

В материалах дела гендиректор значится как исполнитель хищения, совершенного в составе группы, но остальных участников преступления, в том числе организаторов, следствие не нашло. Вынесение приговора назначено на 10 февраля.

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