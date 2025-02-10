 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Китае число браков достигло минимума за полвека

SCMP: число браков в Китае упало до рекордного минимума за 45 лет
Количество браков в Китае продолжает падать почти полвека, что обостряет «демографическую депрессию»: к концу столетия ожидается, что население республики сократится вдвое, а давление доли неработающих значительно вырастет
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

В Китае за прошлый год количество браков снизилось до 6,1 млн, это рекордно низкий уровень с 1980-го, когда поженились 7,2 млн пар, следует из статистики Министерства гражданских дел, передает South China Morning Post (SCMP).

По сравнению с 2023 годом снижение составило 20,5%. Вместе с тем за год немного подросло количество разводов — на 1,1%, до 2,82 млн.

В начале столетия, как следует из статистики, в Китае произошел свадебный бум, количество брачующихся стало расти резкими темпами: 8,2 млн в 2005-м, 9,9 млн в 2007-м, 12,2 млн в 2009-м, 13 млн в 2011-м и пиковые 13,4 млн в 2013-м, после чего начался обвал, продолжающийся до сих пор. Только в 2023 году была зафиксирована положительная динамика, но потом снижение продолжилось.

Поскольку почти все дети рождаются у пар, состоящих в браке, такая тенденция предвещает, что уровень рождаемости в этом году продолжит падать, прогнозирует независимый демограф Хэ Яфу.

В прошлом году в Китае впервые за семь лет выявили небольшой прирост рождаемости: количество младенцев достигло 9,54 млн по сравнению с 9,02 млн в 2023-м. Эксперты, мнение которых приводит SCMP, связывают такой всплеск с тем, что 2024 год считается по китайскому календарю благоприятным годом Дракона и некоторые пары отложили зачатие на него в надежде родить «детеныша дракона».

Минздрав заявил о снижении рождаемости до одного из самых низких уровней
Общество
Фото:Екатерина Сычкова / ura.ru / Global Look Press

В Китае хронически низкий уровень рождаемости, связанный с сокращением численности женщин детородного возраста и растущей тенденцией среди молодежи откладывать брак из-за социальных и экономических факторов. В результате в Китае сокращается объем рабочей силы, средний возраст населения быстро увеличивается.

Сейчас Китай расплачивается за политику «одна семья — один ребенок», введенную в 1980-м из опасений демографического взрыва на 36 лет, и экономическое чудо, когда доля трудоспособного населения в Китае росла быстрее, чем неработающая часть населения, объясняет The Wall Street Journal. Издание прогнозирует Китаю обострение «демографической депрессии».

По подсчетам ООН, нынешний демографический кризис приведет к сокращению численности китайского населения с нынешних 1,4 млрд к 2100 году вдвое — до 639 млн. Уже к 2050-му на одного пенсионера будет приходиться менее двух китайцев трудоспособного возраста.

Губернатор призвал «покопаться в головах» россиян для роста рождаемости
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В 2022 году смертность в Китае во второй раз превысила рождаемость. Первый подобный случай с момента основания КНР произошел в 1960 году, когда произошел массовый голод в результате политики «Большого скачка» председателя Мао Цзэдуна.

Демографические изменения отражаются на экономике: производители детского питания останавливают заводы, больницы закрывают свои родильные отделения, также прекратили работу тысячи детских садов, свыше 170 тыс. воспитателей дошкольных учреждений были уволены в 2023 году, пишет The New York Times.

Читайте РБК в Telegram.

Правительство изменит десятки законов для борьбы с кибермошенниками

Кремль ответил на слова Трампа о разговоре с Путиным

Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду

Эксперты дали прогноз по ключевой ставке на ближайшем заседании ЦБ

В Москве изменят правила аренды самокатов. Подробности

РБК запускает винный салон. Расписание

Эксперты усомнились в выгоде Трампа от редкоземельных металлов на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Названы районы Москвы с наибольшим снижением цен на вторичное жилье

Генетики назвали самые выносливые народы России

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай демография браки рождаемость экономика Китая
Материалы по теме
Путин призвал переломить негативную ситуацию со снижением рождаемости
Общество
Власти подготовили демографическую стратегию «семейноцентризма»
Экономика
Почему оспорен запрет Трампа на выдачу гражданства США по праву рождения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 07 фев, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 07 фев, 17:52
Рябков вместо «красных линий» назвал перечень фундаментальных интересовПолитика, 16:06
Экономист спрогнозировал последствия бойкота американских вин в КанадеВино, 15:59
Полиция задержала разбившего лобовое стекло машины фигуристки НугумановойСпорт, 15:57
Суд развел Владислава Бакальчука и Татьяну КимБизнес, 15:47
«Тестовый» токен взлетел до $500 млн и попал на Binance. Что это былоКрипто, 15:46
Semafor узнал, насколько готов план Трампа по УкраинеПолитика, 15:41
Акции металлургов в США выросли после слов Трампа о пошлинах на алюминийИнвестиции, 15:41
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Рябков ответил на вопрос о «секретных контактах России и США»Политика, 15:39
Российского инвестора бренда спорткаров Spyker объявили в розыскОбщество, 15:33
В РСТ назвали благоприятный период для оформления шенгенских визПолитика, 15:33
После нападения на комментатора Скворцова возбудили уголовное делоСпорт, 15:32
Президент Румынии назвал дату ухода в отставкуПолитика, 15:31
В России стартовали продажи внедорожника Tank 400Авто, 15:24
Витрину магазина в Краснодаре выбило взрывной волной от упавшего дронаПолитика, 15:22