В Китае число браков достигло минимума за полвека

SCMP: число браков в Китае упало до рекордного минимума за 45 лет

Количество браков в Китае продолжает падать почти полвека, что обостряет «демографическую депрессию»: к концу столетия ожидается, что население республики сократится вдвое, а давление доли неработающих значительно вырастет

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

В Китае за прошлый год количество браков снизилось до 6,1 млн, это рекордно низкий уровень с 1980-го, когда поженились 7,2 млн пар, следует из статистики Министерства гражданских дел, передает South China Morning Post (SCMP).

По сравнению с 2023 годом снижение составило 20,5%. Вместе с тем за год немного подросло количество разводов — на 1,1%, до 2,82 млн.

В начале столетия, как следует из статистики, в Китае произошел свадебный бум, количество брачующихся стало расти резкими темпами: 8,2 млн в 2005-м, 9,9 млн в 2007-м, 12,2 млн в 2009-м, 13 млн в 2011-м и пиковые 13,4 млн в 2013-м, после чего начался обвал, продолжающийся до сих пор. Только в 2023 году была зафиксирована положительная динамика, но потом снижение продолжилось.

Поскольку почти все дети рождаются у пар, состоящих в браке, такая тенденция предвещает, что уровень рождаемости в этом году продолжит падать, прогнозирует независимый демограф Хэ Яфу.

В прошлом году в Китае впервые за семь лет выявили небольшой прирост рождаемости: количество младенцев достигло 9,54 млн по сравнению с 9,02 млн в 2023-м. Эксперты, мнение которых приводит SCMP, связывают такой всплеск с тем, что 2024 год считается по китайскому календарю благоприятным годом Дракона и некоторые пары отложили зачатие на него в надежде родить «детеныша дракона».

В Китае хронически низкий уровень рождаемости, связанный с сокращением численности женщин детородного возраста и растущей тенденцией среди молодежи откладывать брак из-за социальных и экономических факторов. В результате в Китае сокращается объем рабочей силы, средний возраст населения быстро увеличивается.

Сейчас Китай расплачивается за политику «одна семья — один ребенок», введенную в 1980-м из опасений демографического взрыва на 36 лет, и экономическое чудо, когда доля трудоспособного населения в Китае росла быстрее, чем неработающая часть населения, объясняет The Wall Street Journal. Издание прогнозирует Китаю обострение «демографической депрессии».

По подсчетам ООН, нынешний демографический кризис приведет к сокращению численности китайского населения с нынешних 1,4 млрд к 2100 году вдвое — до 639 млн. Уже к 2050-му на одного пенсионера будет приходиться менее двух китайцев трудоспособного возраста.

В 2022 году смертность в Китае во второй раз превысила рождаемость. Первый подобный случай с момента основания КНР произошел в 1960 году, когда произошел массовый голод в результате политики «Большого скачка» председателя Мао Цзэдуна.

Демографические изменения отражаются на экономике: производители детского питания останавливают заводы, больницы закрывают свои родильные отделения, также прекратили работу тысячи детских садов, свыше 170 тыс. воспитателей дошкольных учреждений были уволены в 2023 году, пишет The New York Times.