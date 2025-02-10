ФСБ задержала руководство УлГТУ из-за не знающих русский студентов

По версии следствия, в Ульяновский государственный технический университет необоснованно зачислили 129 иностранных студентов, которые не знали русский язык и не могли учиться. В общежитии прошли обыски, ректора отправили в СИЗО

Фото: СКР по Ульяновской области

Четырех руководителей Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) обвинили в злоупотреблении полномочиями (ч.3 ст.285 УК), сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, с 2022 по 2025 год на бюджетные мест в УлГТУ необоснованно зачислили не менее 129 иностранных студентов, «не владеющих русским языком и не способных осваивать образовательную программу». Ущерб российскому бюджету следователи оценили в 20 млн руб.

Силовики провели обыски в общежитии вуза при участии ФСБ и Росгвардии, нашли среди студентов нарушителей порядка постановки на воинский учет и доставили на допросы иностранцев, которые не говорят по-русски.

Руководители вуза задержаны. Трех заключили под стражу, одного поместили под домашний арест. Имена обвиняемых в сообщении СК не приводятся.

Как сообщали портал 73online.ru, 173.ru, «КП-Ульяновск» и другие местные СМИ, фигуранты дела — ректор УлГТУ Надежда Ярушкина, директор международного института УлГТУ Павел Пазушкин, начальник отдела по работе с абитуриентами Евгений Скляров и проректор по довузовскому, дополнительному образованию и организации приема абитуриентов Екатерина Баландина. Последнюю 7 февраля отправили под домашний арест, остальных — в СИЗО.

Ярушкина не признала вину, на заседании по избранию меры пресечения она просила не арестовывать ее: «Мне необходимо разбираться в этих обстоятельствах и давать показания. Мне 62 года, мое здоровье соответствует этому возрасту. Мне достаточно трудно будет выдержать условия следственного изолятора». В тот же день было приостановлено членство ректора УлГТУ в «Единой России», сообщил заместитель секретаря ульяновского отделения партии Константин Долгов.

Ярушкину избрали ректором ульяновского политеха в 2020 году, срок ее полномочий истекает в 2025-м. Она является заместителем председателя Общественного экспертного совета по развитию информационных технологий при губернаторе Ульяновской области, имеет почетные звания и грамоты.