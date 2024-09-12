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Экс-главе иркутского Минздрава дали 18 лет за взятки и злоупотребления

Кировский районный суд Иркутска приговорил бывшего министра здравоохранения области Якова Сандакова к 18 годам колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет. Ему назначили штраф в размере 80 млн руб.

Сандакова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, отмывании денег и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в декабре 2021 года чиновник получил 1 млн руб. от руководителя подведомственной Минздраву организации за назначение «определенного лица» на должность главного врача медучреждения. Как уточняет «ИрСити», речь идет об областном онкодиспансере, который долгое время возглавляла Виктория Дворниченко. В 2021-м главврачом стал заведующий отделением хирургических методов лечения Роман Зубков. Зубкова допрашивали по делу как свидетеля, а в квартире Дворниченко в конце августа прошло выездное заседание

Помимо того, сообщает СК, в феврале 2022 года Сандаков получил 7 млн руб. от неназванной компании за помощь в заключении госконтракта на поставку медоборудования. Для легализации денег чиновник «совершил ряд операций с ценными бумагами» и купил квартиру в Москве.



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