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Основатель ChronoPay выступил в суде с написанным ИИ последним словом

Павел Врублевский
Павел Врублевский (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский выступил в понедельник, 10 февраля, в Хамовническом суде Москвы с последним словом. Он заявил, что процесс был построен на лжи, а в самом деле отсутствуют доказательства, передает корреспондент РБК. Подготовил текст последнего слова в стихотворной форме ChatGPT, с этим помогли адвокаты, сообщил Врублевский.

В поэтическом послании Врублевского говорилось: «Никто из вас, хоть ложью вооружен / Не сможет сломить меня, ни страхом, ни временем». В его деле, по словам Врублевского, «лишь пустота, подлоги, нападки».

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Бизнес
Павел Врублевский

Ранее обвинение потребовало приговорить Павла Врублевского к 12 годам заключения. В процессе прокурор заявляла, что считает доказанной вину бизнесмена в изготовлении поддельных платежек для перевода 424,2 млн руб. и в хищении 535 тыс. руб., принадлежащих клиентам Сбербанка.

Трех других фигурантов — Алексея Беляева, Анну Акимову, Матвея Ведяшкина — гособвинитель предложила отправить в колонию на сроки от семи до 10 лет заключения. Врублевского арестовали в марте 2022 года.

В первой части прений прокурор Марина Розова заявила, что вина обвиняемых в совершении мошенничества в составе организованной группы, краже, легализации преступных доходов и неправомерном обороте средств платежей (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 187 УК) можно считать доказанной. По версии следствия, с декабря 2019 года до апреля 2020 года подсудимые похитили 437,5 тыс. руб. у 29 владельцев карт Сбербанка; с февраля по апрель 2020 года аналогичным образом было похищено 97,3 тыс. руб. со счетов еще восьми граждан.

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Хамовнический суд Москвы прения ОПГ
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