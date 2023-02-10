Народный артист Александр Филиппенко уехал из России

В театре Моссовета РБК сообщили, что Филиппенко взял отпуск для лечения. Актер сейчас живет в Литве, рассказала его дочь. Артист неоднократно выступал с антивоенными заявлениями

Александр Филиппенко (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Актер Александр Филиппенко уехал из России, сообщила телеканалу «Дождь» (признан СМИ-иноагентом) его дочь Александра. По ее словам, в ноябре театр Моссовета, где он служит, не возобновил с ним контракт. Филиппенко живет в Вильнюсе, добавила она.

В пресс-службе театра Моссовета РБК сообщили, что артист взял отпуск на лечение. Директор театра им. Моссовета Алексей Черепнев в интервью программе ЧЭЗ на телеканале РБК подтвердил эту информацию. «Александр Георгиевич, по моим сведениям, уехал на лечение. И он приглашенный артист, поэтому это его выбор, где ему находиться». На вопрос, остаются ли двери театра открытыми для Филиппенко, он сказал: «Мне кажется, что да. Это все-таки такой замечательный артист».

Отъезд актера связан с его позицией, сказала дочь Филиппенко. В мае прошлого года актер публиковал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) фотографию в вышиванке, а также поделился воспоминаниями о гастролях в Киеве, напомнила она. После начала военной операции, по ее словам, организаторам выступлений Филиппенко начали отказывать в предоставлении городских площадок.

РБК обратился за комментарием к Александру Филиппенко.

Он по-прежнему упоминается на сайте театра Моссовета. Филиппенко заявлен в четырех спектаклях текущего репертуара — «ШЕКСПИР­ГАМЛЕТ», «Укрощение строптивой», «Три сестры» и «Дядя Ваня». Ранее он сотрудничал с «Гоголь-центром» и выступал с моноспектаклями.

Актеру Александру Филиппенко 78 лет. Он народный артист России и лауреат Государственной премии. В театральном репертуаре актера — произведения Николая Гоголя, Михаила Зощенко, Аркадия Аверченко, Михаила Булгакова, Александра Солженицына и других. Среди известных киноработ Филиппенко — фильмы «Убить дракона» (1988) и «Трудно быть богом» (1989). Он также снялся в двух экранизациях романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».