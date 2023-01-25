Музей объяснил закрашивание лозунга «Митьки никого не хотят победить!»

Дмитрий Шагин (Фото: Дмитрий Шагин / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Руководство Всероссийского музея декоративного искусства недоумевает из-за публикации «искаженных фактов» о проведении выставки «Открытика. К 65-летию журнала «Декоративное искусство». Так в пресс-службе музея РБК прокомментировали закрашивание лозунга «Митьки никого не хотят победить!» на посвященном выставке баннере.

Картину с этими словами сняли с экспозиции. По словам ее автора, одного из участников объединения художников «Митьки» Дмитрия Шагина, журнал попросил его сделать работу на тему «Поздравительная открытка к праздникам». «Я нарисовал картину, где братки и сестренки празднуют День тельняшки и у них сзади транспарант такой: «Митьки никого не хотят победить!», наш всем известный слоган», — пояснил Шагин. По его словам, администрация музея не пригласила его на открытие, а потом ему сообщили, что картину «запретила директор». На изображении на баннере выставки лозунг на транспаранте закрашен и выглядит это так, будто люди просто несут красный флаг.

В музее РБК заявили, что уважают творчество художника, но «во избежание тревожащих интерпретаций» оставляют за собой право «вносить изменения в подбор экспонатов выставки или предлагать другие пути решения».

«В рамках подготовки выставки руководителем проекта Дмитрием Гражевичем было подписано соглашение о работе с Всероссийским музеем декоративного искусства. Только лишь по окончании проекта сотрудники музея из открытых источников узнали о претензии со стороны организаторов, что не может не вызывать сожаления о нарушениях принципов партнерской работы», — заметили в пресс-службе.

Куратор выставки, заместитель главреда журнала «Декоративное искусство» Мария Москвичева заявляла РБК, что запрет на картину в музее объяснили фразой: «Придет какая-то тетенька, напишет в Министерство культуры гневное письмо». По ее словам, картину Шагина попросили снять в день монтажа. Произведение вернули художнику.