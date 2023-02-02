Присяжные признали виновным экс-губернатора Сергея Фургала
В четверг, 2 февраля, коллегия присяжных заседателей сочла виновными бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других подсудимых — Андрея Карепова, Марата Кадырова и Андрея Палею — которых обвинили в убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского в 2004 — 2005 годах. Вердикт бы вынесен в ходе выездного заседания Люберецкого районного суда, который проходит в Мособлсуде. По мнению присяжных, он не заслуживает снисхождения при вынесении приговора ни по одному эпизоду.
В совещательной комнате присяжные ответили на 35 вопросов. Во время подготовки вопросов для присяжных — в этом процессе были задействованы все участники процесса — Фургал выразил свое несогласие с их содержанием. «Я прочитал вопросы, и если честно, то неправильно ставить вопросы перед присяжными, которые не исследованы и которых нет в обвинительном заключении», — сообщил он в суде.
Фургал также сказал, что в ходе суда присяжных не рассматривался вопрос о создании законспирированной группы.
Адвокат Борис Кожемякин увидел в проекте вопросов для присяжных способ недопустимого воздействия на них. «Вопросы носят громоздкий формальный характер, и отвлекают присяжных от сути событий», — сообщил он в суде. Защитник попросил убрать детали, которые могут увести присяжных в сторону. «Вопросы должны базироваться на тех доказательствах, которые исследовались в присутствии присяжных заседателей», — отметил Кожемякин.
Также он обратил внимание судьи, что в вопросах присяжным не было упоминаний Михаила Тимофеева и Николая Мистрюкова, хотя в процессе эти фамилии звучали. Тимофеева называли в суде криминальным авторитетом и лидером ОПГ «Тимофеевские», а Мистрюков является бывшим партнером Фургала по бизнесу. Он заключил сделку со следствием и дал против него свидетельские показания.
Перед тем, как присяжные удалились для принятия решения, судья Геннадий Цой произнес напутствующее слово. «Мы закончили судебный процесс по данному уголовному делу, вы слушали показания и скоро удалитесь в совещательную комнату. Надеюсь, что ваше решение будет обоснованным и справедливым», — сказал председательствующий судья. Он также напомнил присяжным, что они должны использовать только исследованные в суде доказательства.
Адвокат Фургала Борис Кожемякин сообщил, что у него «есть ясные четкие и категорические возражения по напутственному слову». «Чтобы решить, были ли допущены нарушения, надо понять были они или нет <...> Я юрист и я не понял, какие доказательства вы [присяжные] должны учитывать со стороны обвинения и со стороны защиты», — сказал Кожемякин.
Дело экс-губернатора
В основу дела легли события 2004-2005 годов в Хабаровском крае и Амурской области. По версии следствия, Сергей Фургал, который на тот момент занимался бизнесом, был заказчиком преступлений, Карепов — организатором, Палей и Кадыров — исполнителями.
Один из трех эпизодов, рассмотренных присяжными в суде, касается покушения в июле 2004 года на предпринимателя Александра Смольского из Амурской области. В прениях гособвинитель рассказал, что предприниматель Смольский в начале нулевых занимался бизнесом в поселке Прогресс Амурской области. Он покупал лом на 30% дороже, чем МИФ-Хабаровск (на тот момент компания Фургала и Мистрюкова) и составлял Фургалу конкуренцию.
«На погрузке стояли десятки железнодорожных вагонов, — рассказал прокурор в суде. — В этот же период «МИФ-Хабаровск» отправлял ежемесячно пять вагонов с ломом». Такая ситуация не могла не раздражать Фургала: он требовал уравнять цены. Конфликт набирал обороты и в июле 2004 года Смольского пытались подорвать гранатами. В этом присяжные признали виновным Марата Кадырова.
Также присяжные оценивали виновность подсудимых в убийстве бизнесмена Евгения Зори. В прениях представители прокуратуры сообщали, что летом 2002 года Евгений Зоря выкупил главное административное здание Завода железобетонных изделий № 2, который находился в стадии банкротства. Конкурсным управляющим был назначен Игорь Богданов, имевший общий бизнес с Фургалом. На заводе находилась площадка по переработке металла, к которой вел железнодорожный путь. Этот путь не принадлежал ООО «МИФ-Хабаровск», его продали сторонней компании, но руководство МИФа им пользовалось. Чуть позже Зоря приобрел у третьей компании железнодорожный путь, и это стало причиной конфликта. В октябре 2004 года бизнесмен был расстрелян возле подъезда своего дома.
Помимо этого, присяжные рассматривали причастность подсудимых к убийству Олега Булатова, одного из бывших сотрудников компании Фургала, который якобы знал об одном из совершенных преступлений.
По версии следствия, организацией покушения и самими убийствами занимался подсудимый Андрей Карепов, который якобы помогал Фургалу и Мистрякову в решении деликатных вопросов. Также считается, что для реализации заказов на убийство Карепов привлекал участников Хабаровской ОПГ. Одного из ее участников Палея присяжные признали виновным.
По версии следствия, Кадыров и Палей входили в преступную группировку «Тимофеевские», возглавляемую объявленным в розыск криминальным авторитетом Михаилом Тимофеевым. Его группировка была образована в 1998 году на базе спортклуба «Моисей».
Фургал был губернатором Хабаровского края с сентября 2018 года по июль 2020 года. Тогда же его арестовали и поместили в столичное СИЗО «Лефортово». В Хабаровском крае и на Дальнем Востоке прошли массовые протесты в поддержку Фургала, которые продолжались полгода.