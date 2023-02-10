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Аналитики оценили траты россиян в День святого Валентина

Tinkoff Data: россияне потратят на 14 февраля в среднем на 14% больше, чем в 2022 году
По прогнозу Tinkoff Data, в этом году на такси, покупку цветов, посещение ресторана и кино 14 февраля у россиян уйдет в среднем 5802 руб. Больше всего потратят москвичи и петербуржцы, меньше всего — пермяки
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В этом году россияне потратят на празднование Дня святого Валентина до 5802 руб., это на 14% выше стоимости среднестатистического свидания в 2022 году (5109 руб.). Такой прогноз представили аналитики проекта Tinkoff Data (есть у РБК).

В расчете авторы использовали транзакции клиентов банка «Тинькофф» в городах-миллионниках: сумму средних чеков покупок в категориях такси, рестораны, цветы, кино, совершенных 14 февраля 2022, 2021, 2020 и 2019 годов.

По оценке аналитиков, в этом году дороже всего праздник обойдется жителям Москвы, которые потратят в среднем 8675 руб., и Петербурга — 6501 руб. В пятерку самых дорогих городов также вошли Краснодар, Ростов-на-Дону и Новосибирск (6485 руб., 5957 руб. и 5826 руб. соответственно).

Меньше всего среди жителей крупных городов потратят пермяки — в среднем свидание обойдется в 4629 руб., полагают в Tinkoff Data.

Аналитики отмечают, что средний по стране показатель вырос на 35% с 2019 года; рост год к году происходит в основном за счет увеличения среднего чека в заведениях общепита на 25%.

По данным опроса Superjob, за 16 лет популярность Дня святого Валентина в России снизилась почти в четыре раза. В 2007 его отмечал каждый второй (50%), сейчас — лишь 13%.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
День святого Валентина траты Аналитики «Тинькофф»
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