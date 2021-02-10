Власти запустят в Новой Москве подачу автобуса «по требованию»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 73,85 (-0,27) Инвестиции, 13:05
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 89,57 (+0,04) Инвестиции, 13:05
Кинокритики оценили шансы российских фильмов в борьбе за «Оскар» Общество, 18:07 Потанин инвестировал 500 млн руб. в лабораторию нобелевского лауреата Бизнес, 18:06 Porsche Taycan установил мировой рекорд скорости в помещении. Видео Авто, 18:04 «Спутник V» зарегистрировали в Бахрейне Общество, 17:50 Петербургским депутатам запретили выступления не по теме прений Политика, 17:47 Игра в собачку. Где торговать любимой криптовалютой Илона Маска Крипто, 17:46 Клопп не сможет прилететь в Германию на похороны матери из-за COVID Спорт, 17:39 Путин выразил надежду на доверие россиян к власти Политика, 17:39 Шесть бытовых удобств, изменивших жизнь человека XXI века РБК Стиль и LG ThinQ, 17:32 Украина предложила НАТО перебрасывать войска по воздуху вблизи Крыма Политика, 17:32 WSJ узнала о заморозке принудительной продажи бизнеса TikTok в США Инвестиции, 17:24 Роспотребнадзор напомнил о требовании носить маски после решений регионов Общество, 17:23 Глава Apple Тим Кук — о защите данных и будущем ИТ Индустрия 4.0, 17:20  На северо-востоке Москвы внедорожник сбил пешеходов на тротуаре Общество, 17:14
Новости Москвы ,  
0 

Власти запустят в Новой Москве подачу автобуса «по требованию»

На территории ТиНАО власти запустят пилотный проект персонализированных пассажирских перевозок по требованию. Сервис напоминает такси, но вместо автомобиля пассажира будет забирать автобус.
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Власти Москвы проведут в ТинНАО эксперимент, во время которого пассажир сможет заказывать общественный транспорт через мобильное приложение: указав — откуда и куда поедет. В ответ он получит информацию — когда и в каком месте остановится его автобус. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта мэрии столицы Максим Ликсутов в телеграм-канале «Дептранс Москвы».

По его словам, планируется использовать автобусы средней вместимости на 8–16 посадочных мест. Ожидание автобуса должно составлять не более 30 минут. Останавливаться он будет не дальше, чем в 500 м от пассажира. Сервис должен гарантировать время поездки: для этого водителю будут прекращать передавать заказы, которые увеличат время в пути тех пассажиров, кто уже сделал вызов.

«Важно: это не замена наземного транспорта, а дополнение к магистральным маршрутам, метро, МЦД. Это городской сервис наряду с велопрокатом, каршерингом и такси», — сказал Максим Ликсутов. Новая система пассажирских перевозок по вызову позволит строить гибкие маршруты, исходя из спонтанной потребности жителей. Это важно для отдаленных районов, где надо довезти пассажиров до метро, МЦД, магистральных маршрутов, школ, офисов и других объектов.

Проект будет запущен в первом полугодии 2021 года. Цену поездки власти также пока не назвали. «Как правило, персонализированные автобусные поездки стоят в 1,5–2 раза дороже проезда на обычном городском транспорте», — добавил Ликсутов.

Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам
Общество
Фото:Антон Белицкий / Global Look Press

Общественный транспорт в российских городах может стать полностью бесплатным к 2035 году, говорилось в транспортной стратегии, которую подготовило ведомство.

Механизм возможен при условии внедрения механизма «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов, говорилось в документе. Эта схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций. При этом в стратегии не уточнялось, станет ли платным проезд на личном автомобиле по дорогам.

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Привет, Майами: куда и почему бегут стартапы из Кремниевой долины Джим Коллинз — РБК Pro: «Ненормальность — наша новая стабильность» Как в России ужесточили контроль за уходом от налогов

Количество пассажиров в транспорте Москвы в Новый год упало в два раза
Общество
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Автор
Ольга Маслова
общественный транпорт ТиНАО Москва автобус
Материалы по теме
Власти Москвы попросили агрегаторов такси не завышать цены зимой
Общество
Власти Москвы анонсировали оплату проезда пропуском на работу
Общество
Власти сообщили детали иска производителя карты «Тройка» к метро Москвы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter