Власти запустят в Новой Москве подачу автобуса «по требованию»

На территории ТиНАО власти запустят пилотный проект персонализированных пассажирских перевозок по требованию. Сервис напоминает такси, но вместо автомобиля пассажира будет забирать автобус.

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Власти Москвы проведут в ТинНАО эксперимент, во время которого пассажир сможет заказывать общественный транспорт через мобильное приложение: указав — откуда и куда поедет. В ответ он получит информацию — когда и в каком месте остановится его автобус. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта мэрии столицы Максим Ликсутов в телеграм-канале «Дептранс Москвы».

По его словам, планируется использовать автобусы средней вместимости на 8–16 посадочных мест. Ожидание автобуса должно составлять не более 30 минут. Останавливаться он будет не дальше, чем в 500 м от пассажира. Сервис должен гарантировать время поездки: для этого водителю будут прекращать передавать заказы, которые увеличат время в пути тех пассажиров, кто уже сделал вызов.

«Важно: это не замена наземного транспорта, а дополнение к магистральным маршрутам, метро, МЦД. Это городской сервис наряду с велопрокатом, каршерингом и такси», — сказал Максим Ликсутов. Новая система пассажирских перевозок по вызову позволит строить гибкие маршруты, исходя из спонтанной потребности жителей. Это важно для отдаленных районов, где надо довезти пассажиров до метро, МЦД, магистральных маршрутов, школ, офисов и других объектов.

Проект будет запущен в первом полугодии 2021 года. Цену поездки власти также пока не назвали. «Как правило, персонализированные автобусные поездки стоят в 1,5–2 раза дороже проезда на обычном городском транспорте», — добавил Ликсутов.