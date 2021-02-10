Суд ограничил свободу челябинского экс-замгубернатора на два года за ДТП

Авария произошла 28 июля, когда бывший замгубернатора Андрей Косилов выехал на встречку за рулем Lexus. Одна из пострадавших до ноября находилась в коме. Суд приговорил Косилова к двум годам ограничения свободы

Андрей Косилов (Фото: пресс-служба правительства Челябинской области )

Аргаяшский районный суд приговорил бывшего замгубернатора Челябинской области к двум годам ограничения свободы за аварию с тремя пострадавшими, сообщается на сайте региональной прокуратуры. Речь идет о приговоре владельцу агрохолдинга «Равис» Андрею Косилову, который ранее работал на посту первого вице-губернатора, передает местный портал 74.ru, который вел онлайн-репортаж из зала суда.

Косилова признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК России). Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до двух лет.

ДТП произошло 28 июля в Аргаяшском районе. Суд установил, что обвиняемый за рулем автомобиля Lexus выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем LADA. В районе аварии обгон был запрещен. В результате ДТП получили травмы трое человек, причем «одному из пассажиров был причинен тяжкий вред здоровью», установил суд. Больше всех пострадала 20-летняя девушка, которая до ноября была в коме.

«Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших в сумме 300 тыс. и 1 млн руб. соответственно», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Как уточняет местный портал 74.ru, суд постановил, что Косилов не сможет выходить из дома с 22 до 6 часов, два года не сможет изменять место жительства, а также выезжать из Сосновского района Челябинской области. Также на два года экс-замгубернатора лишили водительского удостоверения. Дважды в месяц ему нужно будет приходить в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации. Кроме того, наложен арест на недвижимое имущество бывшего вице-губернатора: дом за 2,4 млн руб., нежилое здание в Вавиловце за 4,6 млн руб. и участок в поселке Тургояк в счет компенсации требований пострадавших.