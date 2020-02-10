После взлета у лайнера авиакомпании Nordstar сработал датчик, указывающий на неполную уборку закрылков. Рейс было решено прервать и вернуться в Красноярск

Самолет Boeing 737-800G авиакомпании NordStar (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Лайнер Boeing 737, вылетевший из аэропорта Красноярска в Москву, вынужден был прервать рейс и направиться обратно из-за технических проблем.

«Рейс авиакомпании «Нордстар» вылетел в Москву в 13:17 по местному времени, но случилась неполадка на борту. Не убрались закрылки. На борту находятся 168 человек и шесть членов экипажа», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Красноярска.

Собеседник РБК сообщил, что лайнер кружит над городом, вырабатывая топливо, и должен приземлиться в аэропорту Красноярска в 15:30 по местному времени (11:30 мск).

В авиакомпании Nordstar РБК сообщили, что указывающий на неполную уборку закрылков датчик сработал на лайнере, выполнявшем рейс Y7–108 Красноярск — Москва. По данным компании, на борту находятся шесть членов экипажа и 173 пассажира, которые сразу же после посадки в Красноярске будут пересажены на уже готовящийся к вылету резервный борт.