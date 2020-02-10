При столкновении катеров в Таиланде погибли двое детей из России

Еще 20 человек пострадали. Два скоростных катера столкнулись в районе Пхукета

Фото: Eakkapop Thongtub / The Phuket News

При столкновении двух скоростных катеров в районе Пхукета пострадали 20 россиян. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство в Таиланде.

The Phuket News со ссылкой на полицию сообщает о двух погибших детях: 12-летний мальчике и шестилетней девочке. Эту информацию агентству подтвердил российский консул Владимир Пронин. «Больница, в которую доставили пострадавших в столкновении россиян, подтвердила гибель двух российских детей, шести и 12 лет», — сообщил дипломат.

По данным издания, авария произошла в канале, связывающем две основные гавани Пхукета с заливом на восточной стороне острова, около 8:15 (4:15 мск).

Как сообщили РБК в посольстве России в Таиланде, на борту одного из них катеров находились, по предварительным данным, 35 российских туристов вместе с гидом. В результате аварии 21 российский турист был направлен в медицинские учреждения Пхукета с травмами различной степени тяжести.

На Пхукете в начале февраля во время купания возле пляжа Патонг утонула российская туристка. По данным полиции, 34-летняя женщина находилась на пляже со своим другом, с которым они плавали по очереди, чтобы второй мог присматривать за вещами. Россиянка утонула в 30 м от берега, врачам реанимировать ее не удалось.