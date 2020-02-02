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В Таиланде утонула российская туристка

В Таиланде во время купания возле пляжа Патонг на Пхукете утонула россиянка, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.

34-летняя женщина находилась на пляже вместе со своим другом, с которым они плавали по очереди, чтобы один из них мог присматривать за вещами.

Россиянка утонула примерно в 30 м от берега. Спасатели провели ей сердечно-легочную реанимацию до того, как ее доставили в больницу, но спасти ее врачам не удалось. 

РБК направил запрос в посольство России в Таиланде.

В ноябре 2019 года в Таиланде погиб 28-летний турист из России. Мужчина нырял с маской во время групповой экскурсии, и позже гид заметил, что тот неподвижно лежит на воде. 

Теги: Таиланд, российский турист, погибший, новости РБК
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