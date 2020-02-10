СМИ предупредили о новом способе кражи денег со счетов россиян

Мошенники звонят клиенту банка и сообщают, что кредитная организация якобы получила от него заявление на закрытие счета. После этого от жертвы требуют уточнить личные данные для перевода денег на «безопасный счет»

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Мошенники, которые специализируются на краже денег с банковских счетов, начали использовать «новый сценарий» телефонного общения с жертвой, чтобы получить ее персональные данные. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей банков и ЦБ.

Злоумышленники звонят клиенту банка и говорят, что кредитная организация якобы получила от него заявление на закрытие счета. «Когда клиент сообщает, что никакого заявления не писал, его просят уточнить персональные данные, чтобы перевести деньги на «безопасный» счет», — пояснил представитель Центробанка.

Начальник управления клиентского опыта «БКС Премьер» Екатерина Тихонова отметила в беседе с газетой, что прежняя «наживка» — звонок-сообщение о хищении денег с карты — стала многим известна, и мошенникам нужен новый способ, чтобы создать эффект неожиданности. Директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка (МКБ) Вячеслав Касимов также указал изданию, что злоумышленники постоянно меняют «скрипты общения». В пресс-службе ВТБ «Известиям» заявили, что основные элементы преступной схемы не изменились: «[Мошенники] предлагают сделать глупость, чтобы заполучить деньги».

В декабре Сбербанк отчитывался, что с начала прошлого года зафиксировал около 2,5 млн случаев телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонили клиентам под видом сотрудников службы безопасности кредитной организации. Таким образом, с 2017 года число подобных жалоб от клиентов выросло более чем в 15 раз.