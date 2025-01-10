Из главной новогодней елки России сделают скворечники и хоккейные клюшки

Главную елку спилили 9 декабря рядом с деревней Знаменка Московской области и привезли в Кремль в полночь 12 декабря. На Соборной площади она будет стоять до 19 января

Фото: Андрей Любимов / РБК

Из главной новогодней елки России, установленной на Соборной площади в Кремле, изготовят сувениры, скворечники и хоккейные клюшки, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Управления делами президента.

«Ствол и ветки дерева после сушки и специальной обработки отправляются в мастерскую, где кремлевская новогодняя ель обретает вторую жизнь в виде памятных сувениров, таких как памятные часы, у которых спилы дерева служат циферблатом, скворечники и кормушки для подкормки птиц в холодное время, а также хоккейные клюшки», — рассказали там.

Ветки и хвою передадут в зоопарки. Кроме того, в рамках акции «Детки кремлевской елки» высадят тысячи пророщенных семян. Дети в детсадах и школах смогут вырастить свою собственную «волшебную» кремлевскую елку, отметили в управделами.

Главную елку спилили 9 декабря рядом с деревней Знаменка Можайского городского округа Московской области и привезли в Кремль в полночь 12 декабря. На Соборной площади она будет стоять до 19 января.

Елке 90 лет. Ее высота — 25 м, диаметр ствола — 60 см, а размах веток — 8 м. Старшему лесничему Дровинского участкового лесничества Игорю Левочкину, который нашел дерево, подарили автомобиль Niva Chevrolet.