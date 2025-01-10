 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новый год 2025 ,  
0 

Из главной новогодней елки России сделают скворечники и хоккейные клюшки

Сюжет
Новый год 2025
Главную елку спилили 9 декабря рядом с деревней Знаменка Московской области и привезли в Кремль в полночь 12 декабря. На Соборной площади она будет стоять до 19 января
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Из главной новогодней елки России, установленной на Соборной площади в Кремле, изготовят сувениры, скворечники и хоккейные клюшки, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Управления делами президента.

«Ствол и ветки дерева после сушки и специальной обработки отправляются в мастерскую, где кремлевская новогодняя ель обретает вторую жизнь в виде памятных сувениров, таких как памятные часы, у которых спилы дерева служат циферблатом, скворечники и кормушки для подкормки птиц в холодное время, а также хоккейные клюшки», — рассказали там.

«Установка на Новый год»: как возникали новогодние традиции СССР
Общество

Ветки и хвою передадут в зоопарки. Кроме того, в рамках акции «Детки кремлевской елки» высадят тысячи пророщенных семян. Дети в детсадах и школах смогут вырастить свою собственную «волшебную» кремлевскую елку, отметили в управделами.

Главную елку спилили 9 декабря рядом с деревней Знаменка Можайского городского округа Московской области и привезли в Кремль в полночь 12 декабря. На Соборной площади она будет стоять до 19 января.

Елке 90 лет. Ее высота — 25 м, диаметр ствола — 60 см, а размах веток — 8 м. Старшему лесничему Дровинского участкового лесничества Игорю Левочкину, который нашел дерево, подарили автомобиль Niva Chevrolet.

Читайте РБК в Telegram.

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

В Италии мэр коммуны запретил жителям болеть

Команда Трампа предупредила Данию о серьезном настрое насчет покупки Гренландии

Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС

В Россию привезли новый Nissan Juke. Фото, цена и подробности

Каким будет 2025 год для российского виноделия

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Банк «Открытие» закрылся

Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году

Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
елка Новый год Кремль
Материалы по теме
В Подмосковье в Новый год c 17-го этажа выкинули елку из окна
Общество
В Бразилии упала 56-метровая плавучая елка. Видео
Общество
В Свердловской области в новогоднюю ночь сожгли праздничную елку
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 105,09 (—) Инвестиции, 09 янв, 18:07 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 102,29 (—) Инвестиции, 09 янв, 18:07
ФСБ выявила еще 109 подпольных оружейников в разных регионах РоссииОбщество, 11:01
Цена золота превысила $2700 за унцию впервые с середины декабряИнвестиции, 10:57
«Сбер» — о рисках ведения бизнеса через личный счет физического лицаОтрасли, 10:57
ФСБ сообщила о перехвате контрабанды радиационного источникаОбщество, 10:57
Стратегия защиты при корпоративных спорах. Чего ожидать в 2025 годуPro, 10:52
В ДНР сообщили об ударе ракетами HIMARS по супермаркету в ДонецкеПолитика, 10:52
Технологии под капотом: как искусственный интеллект меняет автобизнесAutonews, 10:51
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
«Будто сбросили бомбу». Почему чемпионские бои россиян в UFC под угрозойСпорт, 10:48
Как продвигать товары и услуги в мире победившего инфошумаТренды, 10:47
Названы округа Москвы, где в декабре снизились цены на новостройкиНедвижимость, 10:47
Минтранс уточнил сроки вступления запрета на планшеты за рулемОбщество, 10:40
Полиция Новосибирска начала проверку из-за расизма в матче ЧР по футзалуСпорт, 10:34
В ДНР задержали мужчину за финансирование Вооруженных сил УкраиныПолитика, 10:31
Из главной новогодней елки России сделают скворечники и хоккейные клюшкиОбщество, 10:29