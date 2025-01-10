Сотни туристов не смогли вылететь в Москву из Египта из-за отмены рейса
Рейс египетской авиакомпании EgyptAir из Шарм-эш-Шейха, который должен был вылететь в Москву в 18:00 9 января, в четверг, отменили после задержки, сообщают «РИА Новости» и телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на пассажиров
На борту должны были лететь больше 300 человек. Люди провели в самолете около часа, после чего их попросили вернуться в здание аэропорта.
«Говорили про неисправность шасси. Нас держали в аэропорту. Рейс был отменен после задержки», — сказал один из пассажиров «РИА Новости». Из аэропорта людей привезли в отель. В авиакомпании не сообщили новое время вылета, об этом пассажиров пообещала уведомить туристическая компания.
Другие рейсы, которые также задерживались, уже вылетели из Шарм-эш-Шейха, сообщили собеседники «Осторожно, новости».
В конце декабря самолет из Шарм-эш-Шейха в Москву задержали по техническим причинам, из-за чего российские туристы более суток не могли вылететь из Египта. Тогда же был отложен вылет из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх, по данным московской транспортной прокуратуры, на рейс в Египет были зарегистрированы 218 пассажиров.
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